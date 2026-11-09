"За $300 он все сделает". Остапчук после выезда из Украины унизил Анатолича и бывшую жену: почему его стендап возмутил украинцев

Телеведущий Владимир Остапчук, который летом переехал в Канаду, где живут его старшие дети от бывшей жены Елены, а теперь вернулся к карьере стендап-комика, оскандалился своим первым юмористическим выступлением за границей. В соцсетях обратили внимание на неуместные шутки о матери его двоих старших детей, бывшем друге Анатолии Анатоличе и "заезженной пластинке" с темами для анекдотов.

Остапчук выступал 7 ноября в Монреале (Канада), где, по словам интернет-пользователей, собралось лишь треть зала. Все последующие обсуждения его выступления проходили в соцсети Threads.

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Там больше всего обратили внимание на четыре вещи: отсутствие новизны, скандальное заявление о бывшей жене, неуместное высказывание о бывшем друге Анатолии Анатоличе и присутствие жены Екатерины в зале.

В сети собрали подборку старых рассказов Остапчука о Евровидении, где он был ведущим в 2017 году, бытовых ситуаций, о которых он публично упоминал несколько лет назад, упоминаний о знании всего нескольких фраз на французском языке, которые выучил ради Евровидения, переписку с арабом, который предлагал деньги за ночь с ним, и так далее.

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Теперь он заявляет, что во время переписки с этим иностранцем дал номер телефона коллеги и тогдашнего друга Анатолия Анатолича. По воспоминаниям ведущего, после проведения Евровидения в 2017-м ему писал араб, который приглашал провести с ним ночь в отеле, а заплатить за это предлагал всего 300 долларов.

"Вы серьезно? Я Евровидение вел! Три тысячи! Я не такой. Но я человек не гнилой – я дал ему номер телефона Анатолия Анатолича. Думаю, они списались. Этот за 300 долларов 100% все сделает", – говорил он зрителям в зале.

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Во время этого стендапа Остапчук также вспоминал свою бывшую жену, заявив, что 2007-й – год, когда они поженились, – был худшим годом в его жизни. При этом он отметил, что именно в этом году его нынешняя жена пошла в 1-й класс.

Интернет-пользователи не обошли вниманием и то, что на любых публичных мероприятиях жена Остапчука, Катерина, постоянно находится рядом с ним. Ранее ее критиковали за то, что ездила с ведущим на корпоративы и свадьбы и ни на шаг от него не отходила, даже если была лишней в кадре.

Рядом с ним была жена. Источник: скриншот

На этот раз Катерина Остапчук заняла место в первом ряду зала, а рядом с собой поставила коляску, в которой сидел их общий сын Тимофей. Стоит отметить, что женщина работает менеджером Остапчука, поэтому постоянно ездит с ним.

Соответственно, в Threads звучали такие возмущенные комментарии о стендапе:

"Как интересно, Катя всегда рассказывает, что "с первой женой мы в нормальных отношениях". Но очернить ее в стендапе они спокойно решились".

"У меня вопрос: кто все эти люди, которые добровольно пошли на это? Понимаю, эмиграция, скучают по дому, но чтобы так припекло, что идут на Остапчука..."

Реакция интернет-пользователей. Источник: скриншот

"Больше похоже на сбор мигрантов, пришедших послушать "самого популярного" из них. Зачем там женщина с 2-летним ребенком?"

"А шутки там были? Или только вот это?"

"Годы идут – юмор не меняется! Остапчук за 60 долларов мог бы и напрячься, а не Мухаммеда вспоминать!"

"Но это красноречивый показатель медийной тусовки в Украине: нужно уехать аж в Канаду, чтобы наконец сказать коллегам, что о них думаешь. Ну и, если честно, вся репутация Остапчука держится только на Евровидении, после этого у него были лишь провальные телевизионные проекты".

Реакция интернет-пользователей. Источник: скриншот

"Эта треть зала, которая купила билеты, наверное, просто пришла по пьяни посмеяться над Вовой и Катей-телохранительницей".

"А зачем маленькому ребенку присутствовать в закрытом помещении, где полно незнакомых людей, и слушать глупые шутки вместо прогулки на свежем воздухе в компании детей и молодых мам? Так было бы понятнее".

Реакция интернет-пользователей. Источник: скриншот

"Остапчук в Канаде. Первый стендап в Монреале: продана треть билетов; Катя с коляской, как оберег от порчи и сглаза, в первом ряду; руки за спиной и дистанция как условие для желающих сфотографироваться. Из основных тем: Анатолич за 300 долларов, худший год жизни – 2007, потому что женился на Елене Войченко, и, конечно, Украина. Коррупционная, "решительная", гнилая. А Вовчик – нет-нет. Хотел, пробовал, но не смог. Ну и Евровидение! И еще узнаваемость, такая, что прохода не дают даже когда Вова покупает сметану".

"Ну, какой ведущий, такие и шутки. Юла, Анатолий Анатолич, как вам? Это те, кто первыми не начинают и защищаются пятый год. Очевидно, стендап писала "мудрая не по годам" и так же по-крысиному над этим смеялась".

Реакция интернет-пользователей. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Остапчук планировал три стендап-выступления в Канаде. Билеты на них он решил продавать за 60–61 доллар.