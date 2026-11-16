"С любовью, будущая свекровь": Шэрон Стоун публично обратилась к невестке-украинке

Голливудская актриса Шэрон Стоун обратилась к невесте своего старшего приемного сына Роана Джозефа Бронштейна – уроженке Украины Анне Евтушенко. Звезда трогательно поздравила пару с годовщиной отношений и публично назвала себя "будущей свекровью" украинки.

Соответствующий комментарий Шэрон Стоун оставила под публикацией Евтушенко в Instagram. По случаю личного праздника девушка поделилась романтическими снимками с Роаном Джозефом Бронштейном, подписав их: "С годовщиной нас, люблю тебя".

Анна Евтушенко показала рома... Источник: instagram.com/anya.yevtushenko Развернуть

"Я безгранично рада за вас обоих! С любовью, будущая свекровь", – написала актриса.

Анна Евтушенко не смогла оставить слова Шэрон Стоун без ответа, поэтому отметила: "Мы вас любим. Я и мечтать не могла о лучшей будущей свекрови!".

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Напомним, что роман украинки и Роана Джозефа Бронштейна привлек внимание публики в январе 2026 года. Именно тогда пара объявила о помолвке, хотя отношения вывела на новый уровень немного раньше. Как рассказал сын Шэрон Стоун, предложение руки и сердца Анне Евтушенко он сделал во время рождественских праздников.

Пара обручилась во время рож... Источник: instagram.com/anya.yevtushenko Развернуть

Роан Джозеф Бронштейн называет свою возлюбленную-украинку "одной из самых умных людей", которых он когда-либо встречал, и не стесняется выражать радость от того, что она появилась в его жизни. Анну Евтушенко полюбила и звездная мама жениха.

"Шерон на седьмом небе от счастья. Семья для нее важнее всего, и она желает своим детям только счастья", – говорил инсайдер из окружения Шерон Стоун.

Кто такая Анна Евтушенко

В 2022 году Анна Евтушенко переехала из Украины в Канаду. Судя по соцсетям девушки, она несколько раз меняла место жительства за границей, а сейчас обосновалась в Лос-Анджелесе, США. Евтушенко работает в отделе маркетинга компании, предоставляющей экологические услуги.

Анна Евтушенков работает в м... Источник: instagram.com/anya.yevtushenko Развернуть

Украинка начала строить романтические отношения с Роаном Джозефом Бронштейном в тот период, когда он был исполнительным директором продюсерской фирмы Cahuenga Media Group и основал медиакомпанию Sweat N Shadow Management.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что легендарная Шэрон Стоун снялась для журнала в платье от украинского бренда стоимостью более 65 тыс. грн.