Ева Лонгория раскрыла неожиданную причину, почему она на самом деле носит одежду украинских брендов

Голливудская актриса Ева Лонгория сознательно выбирает одежду украинских дизайнеров, чтобы привлечь внимание к Украине. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" призналась, что именно война стала одной из причин, по которым она решила публично поддерживать украинскую моду.

Об этом 50-летняя актриса рассказала в коротком интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой. Она спросила знаменитость о бренде BALYKINA, в наряде которого Лонгория появилась на Неделе моды в Париже в 2025 году.

"Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – сказала Лонгория.

Актрисе напомнили о ее образе во время Недели моды в Париже в 2025 году. Она появилась в элегантном монохромном наряде от BALYKINA. Причем сама актриса отметила украинский бренд в своей публикации в Instagram.

Для выхода знаменитость выбрала черный корсет с открытыми плечами и расширенным низом. Его стоимость на сайте бренда составляла 24 780 гривен. Корсет Лонгория сочетала с длинной шелковой юбкой за 20 580 гривен.

Ева Лонгория выбрала наряд о... Развернуть

Актриса не стала перегружать образ аксессуарами, дополнив его лишь несколькими массивными кольцами. Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала ставку на нюдовые оттенки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что икона моды Пэрис Хилтон надела кепку от украинского бренда стоимостью более 20 тыс. грн.