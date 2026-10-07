Ева Лонгория раскрыла неожиданную причину, почему она на самом деле носит одежду украинских брендов
Ева Лонгория объяснила, поче...
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Голливудская актриса Ева Лонгория сознательно выбирает одежду украинских дизайнеров, чтобы привлечь внимание к Украине. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" призналась, что именно война стала одной из причин, по которым она решила публично поддерживать украинскую моду.
Об этом 50-летняя актриса рассказала в коротком интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой. Она спросила знаменитость о бренде BALYKINA, в наряде которого Лонгория появилась на Неделе моды в Париже в 2025 году.
"Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – сказала Лонгория.
Актрисе напомнили о ее образе во время Недели моды в Париже в 2025 году. Она появилась в элегантном монохромном наряде от BALYKINA. Причем сама актриса отметила украинский бренд в своей публикации в Instagram.
Для выхода знаменитость выбрала черный корсет с открытыми плечами и расширенным низом. Его стоимость на сайте бренда составляла 24 780 гривен. Корсет Лонгория сочетала с длинной шелковой юбкой за 20 580 гривен.
Ева Лонгория выбрала наряд о...
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Актриса не стала перегружать образ аксессуарами, дополнив его лишь несколькими массивными кольцами. Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала ставку на нюдовые оттенки.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что икона моды Пэрис Хилтон надела кепку от украинского бренда стоимостью более 20 тыс. грн.
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