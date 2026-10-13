YAKTAK объявил о первом концерте во Дворце спорта в Киеве
Сольный концерт в киевском Дворце спорта.
Источник: пресс-служба YAKTAK
YAKTAK анонсировал свой первый и самый масштабный сольный концерт в киевском Дворце спорта, который состоится 17 апреля 2027 года. Это грандиозное шоу получило название "К своим мечтам наперекор" и посвящено пути артиста к цели, настойчивости и вере в собственные силы.
Анонс мероприятия артист опубликовал в своем Telegram.
В программе прозвучат вживую самые известные песни YAKTAK, среди которых "Ночью", "Люди", "Эндорфин" и другие композиции, ставшие узнаваемыми среди его поклонников.
Организаторы мероприятия обещают масштабную сценографию, неожиданных гостей и сюрпризы для зрителей.
"Некоторые моменты вечера никто не сможет предсказать. Новые аранжировки и живой звук: знакомые песни зазвучат по-новому. Энергетика, которую невозможно описать: ее нужно прожить и почувствовать самому", – заинтриговали организаторы.
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