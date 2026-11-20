Какие легенды ходят вокруг личной жизни Михаила "Дзидзьо" Хомы: "тайный сын", слухи об изменах и новый роман

20 ноября заслуженному артисту Украины Михаилу Хоме, известному также как Дзидзьо, исполнилось 43 года. За время развития творческой карьеры знаменитость прочно закрепил за собой "звание" одного из самых ярких представителей отечественной сцены, но в то же время сохранил завесу тайны над личной жизнью. Такое решение нередко играло со певцом злую шутку, ведь провоцировало появление разных слухов о его отношениях.

Дзидзьо приписывали роман с коллегой по цеху, подозревали в изменах и даже считали, что он мог тайно стать отцом. Немало этих сплетен артист публично опровергал, но интерес публики к его сердечным делам так и не исчез. Какими легендами овеяна личная жизнь звезды, расскажет OBOZ.UA.

О личной жизни Дзидзьо ходило много слухов. Источник: instagram.com/dzidzio

Брак со SLAVIA и слухи об измене

Еще во время учебы в музыкальном училище сердце Михаила Хомы покорила Ярослава Притула, которая выступает под сценическим псевдонимом SLAVIA. В юном возрасте они начали строить планы на совместную жизнь и в итоге сыграли свадьбу в ноябре 2013 года. Правда, публика узнала об их отношениях только в 2016-м, когда SLAVIA заговорила о том, что ей "не хватает внимания" в браке в проекте "Светская жизнь".

SLAVIA и Михаил Хома состояли в браке 7 лет. Источник: instagram.com/slavia_official

Эти слова положили начало череде неоднозначных высказываний супругов в адрес друг друга. Так, например, в 2020 году артистка выпустила песню "Я тебе не мамка" о несамостоятельности мужчин и чрезмерной женской опеке в отношениях, а Дзидзьо увидел в клипе намеки на себя.

Однако это была лишь верхушка айсберга. В сети начали распространяться слухи о том, что Михаил Хома якобы крутил роман на стороне с коллегой по цеху Олей Цибульской. Артисты решили немного подержать интригу вокруг этой темы, что привело к появлению еще более абсурдных сплетен. Когда Цибульская родила сына Нестора, в сети выдумали, что отцом мальчика является Дзидзьо. Тогда исполнительница не афишировала официальный брак с Сергеем Грисюком, поэтому многим такая "резонансная новость" казалась вполне логичной.

Да и сама SLAVIA несколько раз намекала на неверность со стороны тогдашнего мужа, что лишь сильнее ухудшило их брак. В итоге в 2021 году пара приняла решение развестись. Главной причиной расставания Дзидзьо называл кардинально разное видение жизни.

"Нужно быть честным с собой. Треугольник женился на квадрате, и они вдвоем придумали идеально круглую дверь домой. Как? Кто неправ, а кто прав? Ни квадрат, ни треугольник не проходят в эту круглую дверь домой", – делился Хома, – "Дома нет взаимопонимания. Я ложусь спать, а Слава еще что-то делает. Я просыпаюсь, а Слава еще спит. Нужно было взять на себя ответственность, сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой". Поэтому, набравшись смелости, я заявил, сказал, что мы разводимся".

Артистам приписывали роман. Источник: Instagram/DZIDZIO

Тогда же Дзидзьо раз и навсегда положил конец слухам о "романе" с Цибульской: "Я склонил голову и промолчал весь этот момент. Я так же понял, как это – любили, а потом уже распинают. Я ничего не делал, у меня с Ольгой никогда ничего не было и Слава это прекрасно знала. Все эти годы я жил на работе".

Что сейчас происходит в личной жизни звезды

После всех перипетий в прошлом Михаил Хома почти полностью избегает обсуждения темы своих отношений, а если и дает какие-то комментарии, то ограничивается неоднозначными намеками. Так, например, в марте этого года певец поделился, что завел трех котов. В ответ на вопрос, кто ухаживает за животными во время гастролей Дзидзьо, он заинтриговал: "Вопрос очень красивый, он требует хорошего ответа. Я подготовлюсь и отвечу. Следите за мной. Сюрприз должен быть".

Журналисты не смогли "вытянуть" из артиста подробности о личной жизни и летом. Хома с восторгом рассказал, что не смог сдержать слез, когда увидел, что у него дома зацвела красная рута. Интервьюер предположила, что цветок может стать знаком "влюбленности" певца, на что он отметил: "Может!". После этого звезда быстро ушел от разговора.

Дзидзьо избегает комментариев о личной жизни. Источник: instagram.com/dzidzio

Такие неоднозначные ответы Дзидзьо подогрели интерес к слухам, которые разгорелись в 2025 году. По предположениям, певец во второй раз женился и даже стал отцом двойни. Дзидзьо не дает никаких комментариев по этому поводу, хотя и не скрывает – хочет иметь большую семью.

"Дети для меня чрезвычайно важны. На мои концерты приходит много детей, и я очень радуюсь, когда это вижу. В них – искренность и настоящая радость, которую мы, взрослые, часто теряем, усложняя жизнь и делая ее слишком серьезной. Дети напоминают, какими мы должны быть на самом деле. Поэтому я мечтаю о большой семье", – говорил артист.

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