Как звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбы

История любви американских телеведущих Эми Робач и Ти Джея Холмса и их бывших партнеров вполне могла бы стать сюжетом мелодрамы. Пока звезды строили новые отношения после разводов, их бывшие – актер Эндрю Шу и адвокат Мерили Фибиг – также сблизились, влюбились и объявили о помолвке. Теперь обе пары связывают не только громкие истории личной жизни, но и свадьбы.

Похожий любовный четырехугольник когда-то обсуждали и в Украине, когда певица Надя Дорофеева развелась с Владимиром Дантесом, а ресторатор и предприниматель Миша и Даша Кацурины объявили о расставании. Позже артистка начала встречаться с Мишей, а ее бывший муж – с Дашей. Однако украинская история получила другое продолжение: Дорофеева и Кацурин женаты и до сих пор вместе, тогда как Дантес и Кацурина расстались в 2026 году.

Как началась история любви Эми Робач и Ти Джея Холмса

Слухи о романе бывших соведущих американской программы "GMA3" начали распространяться в ноябре 2022 года. Тогда папарацци сфотографировали Эми Робач и Ти Джея Холмса вместе во время отдыха в Нью-Йорке: они держались за руки и проводили время вдвоем в баре.

Эми Робач и Ти Джея Холмса

На тот момент Робач была замужем за актером Эндрю Шу, известным по сериалу "Район Мелроуз", а Холмс состоял в браке с адвокатом Мерили Фибиг. Позже оба брака завершились разводами. При этом источник People утверждал, что романтические отношения ведущих начались уже после расставания с прежними партнерами.

В октябре 2025 года ведущие объявили о помолвке в собственном подкасте. А уже 19 сентября 2026 года Робач и Холмс тайно поженились в Арканзасе (штат США).

Эми Робач и Ти Джея Холмса

Бывшие тоже нашли любовь

Пока Робач и Холмс обустраивали совместную жизнь, их бывшие партнеры тоже сближались. Эндрю Шу и Мерили Фибиг сначала поддерживали друг друга как друзья, ведь у них был похожий опыт развода. Со временем дружба переросла в романтические отношения.

В декабре 2023 года несколько источников подтвердили People, что между ними завязался роман. Пара не спешила делать личную жизнь публичной, но время от времени появлялась вместе на светских мероприятиях.

Теперь 59-летний актер и 49-летняя адвокатка помолвлены. Шу сообщил об этом в интервью, отметив, что они оба "полны благодарности и надежды". По его словам, их отношения развивались естественно, ведь в непростой период они стали друг для друга поддержкой.

Эндрю Шу и Мерили Фибиг

"Не знаю, как так получилось, но у этой истории счастливый конец", – сказал актер.

Шу также откровенно рассказал о собственных переживаниях после завершения брака. Он признал, что ему пришлось переосмыслить свою роль в отношениях и понять, чего он на самом деле ждет от партнерства. По его словам, этот опыт стал для него важным уроком.

Как Дорофеева, Дантес и Кацурины "поменялись" партнерами

В Украине похожая история развернулась весной 2022 года. 18 марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе после многолетних отношений. Уже на следующий день о расставании сообщили ресторатор Миша Кацурин и дизайнер Даша Кацурина, которые воспитывают двоих детей.

Дантес и Дорофеева дружили с... Источник: Instagram Развернуть

Тогда бывшие пары уверяли, что остаются друзьями и не хотят превращать расставание в публичную драму. Однако вскоре стало известно, что Дорофеева начала встречаться с Мишей Кацуриным, с которым раньше дружила семьями. Сами артисты не спешили подтверждать слухи, но в июне 2022 года певица опубликовала совместное фото с ресторатором и коротко подписала его: "Вместе".

Владимир Дантес и Даша Кацурина уже не вместе

Тем временем Дантес начал проводить время с бывшей женой Кацурина. Сначала певец шутил о возможном романе с Дашей, а затем они все чаще появлялись в соцсетях друг у друга. Их отношения постепенно стали публичными, а совместные фото с детьми и семейные моменты создавали впечатление, что бывшие партнеры действительно нашли счастье в новых союзах.

Дорофеева и Миша Кацурин впоследствии поженились и до сих пор остаются вместе. А вот отношения Дантеса и Даши Кацуриной завершились в 2026 году. Хотя пара официально не комментировала расставание, изменения в их взаимодействии в соцсетях и появление новых обстоятельств в личной жизни артиста привлекли внимание поклонников.

Михаил Кацурин и Надя Дорофеева поженились. Источник: instagram.com/misha_katsurin

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Дантесу приписывают роман с маркетологом в сфере киберспорта Анастасией Неправдой. В июне 2026 года он опубликовал видео, на котором целуется с девушкой, не показывая ее лица. Позже пользователи соцсетей предположили, что загадочная избранница артиста – именно Неправда.