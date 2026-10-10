Как сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. Фото

10 октября легендарная украинская певица Нина Матвиенко могла бы отмечать свой 79-й день рождения, но, к сожалению, ее жизнь унесла онкология. Артистка обладала уникальным тембром голоса, благодаря чему каждой композицией трогала сердца слушателей. Однако, что интересно, хотя "квітка-душа" и была народной любимицей, только одна из ее трех детей – Тоня Матвиенко – пошла по стопам звездной матери, тогда как два сына выбрали кардинально иной образ жизни.

Иван и Андрей Гончары держатся подальше от публичности и пошли путями, которые не имеют ничего общего со сценой. Подробнее о том, как сложилась судьба сыновей Нины Матвиенко и где сейчас ее внучки, читайте в материале OBOZ.UA.

Нина Матвиенко воспитывала троих детей. Источник: instagram.com/tonya_matvienko

Впервые "квітка-душа" стала мамой в 1973 году. Тогда она родила от своего мужа Петра Гончара сына, которому супруги дали имя Иван. В возрасте 33 лет он постригся в монахи и получил имя Януарий. До аннексии Россией украинского Крыма старший сын Нины Матвиенко служил в Свято-Успенском Бахчисарайском монастыре, а после 2014 года перешел в ПЦУ в Нежине.

Второго сына – Андрея – Нина Матвиенко родила в 1974 году. Долгое время он работал художником и иконописцем, однако после начала большой войны кардинально изменил свою жизнь. Как рассказывала Тоня Матвиенко в одном из интервью, Андрей Гончар вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

Сыновья "квітка-душі" выбрал... Источник: Скриншот из интервью Развернуть

Единственная дочь "квітки-душі" появилась на свет в апреле 1981 года. Тоня Матвиенко подарила своей легендарной маме двух внучек – Уляну (родилась в 1998 году) и Нину (2015 г.).

Тоня Матвиенко подарила маме двух внучек. Источник: Скриншот

Старшая дочь Тони Матвиенко сейчас живет в Германии. Как рассказала певица, Уляна приняла решение о переезде, поскольку не выдержала постоянного страха и эмоционального истощения, вызванных войной. Начать жизнь за границей "с нуля" девушке было довольно непросто, но ситуация изменилась, когда она встретила свою любовь.

После переезда в Берлин Уляна получила предложение руки и сердца от своего партнера, который, кстати, также является украинцем. Пара уже довольно активно обдумывает свою будущую свадьбу, которую, скорее всего, отпразднует именно за границей.

Уляна переехала в Германию. Источник: instagram.com/8.23.88

Младшая внучка Нины Матвиенко живет со своими родителями. Время от времени Тоня Матвиенко делится снимками девочки, на которых видно, что она растет довольно активной. Кстати, во взрослом возрасте Нина вполне может повторить путь своих звездных мамы и бабушки, ведь уже пела на сцене. В возрасте 8 лет она исполнила песню "Чарівна скрипка", почтив память Нины Матвиенко на концерте "Национальная легенда Украины".

Нина живет с родителями. Источник: instagram.com/tonya_matvienko

Ранее OBOZ.UA сообщил, что "дух" Нины Матвиенко явился прорицательнице и сделал предсказание о конце войны.