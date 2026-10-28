Как школьник на "галерке": Клопотенко стал главным мемом Радиодиктанта-2026 и иронично отреагировал на шутки о себе

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко неожиданно стал героем шуток после Радиодиктанта национального единства 2026. Во время трансляции зрителям показали, как кулинар бездельничал вместо того, чтобы внимательно записывать текст, а когда заметил камеру, мгновенно выпрямился и притворился примерным учеником.

Этот момент напомнил интернет-пользователям поведение школьников, которые отвлекались на уроках, пока учитель не смотрел в их сторону. Забавный эпизод быстро разлетелся по Threads, где украинцы начали сравнивать реакцию Клопотенко со знакомыми ситуациями из школы и с работы.

Сам повар не стал отрицать очевидное и присоединился к обсуждению, иронично прокомментировав собственное поведение.

В частности, пользователи узнали в реакции кулинара себя, когда учитель внезапно обращает внимание на последнюю парту или когда руководитель просит показать экран во время рабочей видеовстречи.

Шутки украинцев в соцсетях. Источник: скриншот

"Тот самый момент, когда учительница на контрольной посмотрела на тебя".

"Получилась настоящая имитация школьного класса: на галерке все бездельничали, пока первые парты писали".

"До сих пор так реагирую, когда тимлид в Zoom говорит: "А давай посмотрим на твой экран".

"Та самая задняя парта на любом диктанте".

Шутки украинцев в соцсетях. Источник: скриншот

"Но ты уже все списал, и нужно сделать вид, что размышляешь".

"Я прямо выпала, когда его показали".

Не обошлось и без комментариев о выражении лица Клопотенко, которое выдало его еще до того, как он выпрямился перед камерой. "Но субтитры на лице все же читаются".

Шутки украинцев в соцсетях. Источник: скриншот

Сам Евгений Клопотенко ответил на некоторые комментарии. В частности, на шутку о том, что его разоблачили, повар написал: "Немного спалился".

А на замечание одного из пользователей – "Он меня выбесил своим поведением" – Клопотенко отреагировал еще откровеннее: "И меня".

Шутки украинцев в соцсетях. Источник: скриншот

27-й Радиодиктант национального единства прошел под названием "Лист, який не закінчується". Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь, а в эфире Суспільного его читали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Во всеукраинском флешмобе приняли участие известные украинцы, военные, школьники и украинцы за рубежом. Диктант писали даже участники 31-й украинской антарктической экспедиции на Южном полюсе.

Шутки украинцев в соцсетях. Источник: скриншот

OBOZ.UA также рассказывал, что после завершения трансляции Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строку из песни "Учительница", которую исполняет вместе с группой "Курган & Agregat": "Встал и вышел!"