Как школьник на "галерке": Клопотенко стал главным мемом Радиодиктанта-2026 и иронично отреагировал на шутки о себе
Клопотенко стал главным мемо...
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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко неожиданно стал героем шуток после Радиодиктанта национального единства 2026. Во время трансляции зрителям показали, как кулинар бездельничал вместо того, чтобы внимательно записывать текст, а когда заметил камеру, мгновенно выпрямился и притворился примерным учеником.
Этот момент напомнил интернет-пользователям поведение школьников, которые отвлекались на уроках, пока учитель не смотрел в их сторону. Забавный эпизод быстро разлетелся по Threads, где украинцы начали сравнивать реакцию Клопотенко со знакомыми ситуациями из школы и с работы.
Сам повар не стал отрицать очевидное и присоединился к обсуждению, иронично прокомментировав собственное поведение.
В частности, пользователи узнали в реакции кулинара себя, когда учитель внезапно обращает внимание на последнюю парту или когда руководитель просит показать экран во время рабочей видеовстречи.
Шутки украинцев в соцсетях.
Источник: скриншот
"Тот самый момент, когда учительница на контрольной посмотрела на тебя".
"Получилась настоящая имитация школьного класса: на галерке все бездельничали, пока первые парты писали".
"До сих пор так реагирую, когда тимлид в Zoom говорит: "А давай посмотрим на твой экран".
"Та самая задняя парта на любом диктанте".
Шутки украинцев в соцсетях.
Источник: скриншот
"Но ты уже все списал, и нужно сделать вид, что размышляешь".
"Я прямо выпала, когда его показали".
Не обошлось и без комментариев о выражении лица Клопотенко, которое выдало его еще до того, как он выпрямился перед камерой. "Но субтитры на лице все же читаются".
Шутки украинцев в соцсетях.
Источник: скриншот
Сам Евгений Клопотенко ответил на некоторые комментарии. В частности, на шутку о том, что его разоблачили, повар написал: "Немного спалился".
А на замечание одного из пользователей – "Он меня выбесил своим поведением" – Клопотенко отреагировал еще откровеннее: "И меня".
Шутки украинцев в соцсетях.
Источник: скриншот
27-й Радиодиктант национального единства прошел под названием "Лист, який не закінчується". Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь, а в эфире Суспільного его читали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.
Во всеукраинском флешмобе приняли участие известные украинцы, военные, школьники и украинцы за рубежом. Диктант писали даже участники 31-й украинской антарктической экспедиции на Южном полюсе.
Шутки украинцев в соцсетях.
Источник: скриншот
OBOZ.UA также рассказывал, что после завершения трансляции Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строку из песни "Учительница", которую исполняет вместе с группой "Курган & Agregat": "Встал и вышел!"