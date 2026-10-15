Под звуки взрывов собрались сотни людей: как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука и где похоронят звезду "Лиги смеха". Фото

С комиком Александром "Веней" Венедчуком, который внезапно умер в возрасте 32 лет, прощаются 15 октября в Киеве. Церемония началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе, а в 12:00 юмориста похоронят на Жулянском кладбище.

О том, где именно состоятся церемония прощания и похороны, накануне сообщили участники команды "Ветераны космических войск", с которой Венедчук стал победителем шоу "Лига смеха". Причину смерти артиста до сих пор не разглашают.

По информации бывших коллег юмориста, проститься с ним можно будет в Спасо-Преображенском соборе возле парка "Теремки". Начало церемонии было запланировано на 10:00.

Где именно состоятся церемон... Источник: instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk Развернуть

В 12:00 похороны состоятся на Жулянском кладбище на улице Повитрофлотская, 24а.

Корреспондент OBOZ.UA, находящийся на похоронах, расскажет, как фанаты, семья и друзья простились с ним.

По состоянию на 10:15 поклонники юмориста, а также его близкие собираются на площади перед Спасо-Преображенским собором. Проститься с коллегой пришли двое других участников "Ветеранов космических войск" – Владислав Куран и Артем Дамницкий.

Участники "Ветеранов космических войск". Источник: Андрей Жигайло

По состоянию на 10:15 фанаты... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Под звуки взрывов к собору подъехал катафалк, после чего гроб с телом "Вени" занесли в храм, где присутствующие могут проститься с юмористом.

Гроб занесли в храм. Источник: Андрій Жигайло

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Что известно о смерти Александра "Вени" Венедчука

О смерти 32-летнего комика стало известно вечером 13 октября. Трагическую новость сообщил его коллега по команде "Ветераны космических войск" Артем Дамницкий.

"Друзья, обычно мы привыкли обращаться к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то легким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень печальной новостью. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня, 13.10.2026, ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", – написал он.

Причину смерти артиста пока не разглашают. В то же время известно, что в начале 2025 года Венедчук перенес кровоизлияние в мозг. После этого ему провели несколько операций, а впоследствии он проходил лечение и реабилитацию.

В начале 2025 года Венедчук... Источник: instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk Развернуть

В конце 2025 года юморист покинул "Ветеранов космических войск" по личным причинам. Он также рассказывал о сложном восстановлении после операций. В частности, комик шутил, что 35% его головы теперь составляет титановый сплав, однако уверял, что лечение продолжается, а жизнь идет дальше.

В середине сентября 2026 года в соцсетях уже распространялись слухи о смерти Венедчука. Тогда он лично отреагировал на эти сообщения и подчеркнул, что жив.

OBOZ.UA сообщал, что в июне этого года "Веня" женился. Артист заключил брак со своей возлюбленной Кариной.