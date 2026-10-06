Как Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"

6 октября исполняется 35 лет со дня загадочного убийства советского певца и поэта Игоря Талькова. Артиста застрелили за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время концерта. В деле, которое десятилетиями оставалось одной из самых громких загадок российского шоу-бизнеса, в конечном итоге признали виновным уроженца Бердичева (Житомирская область) Валерия Шляфмана – бывшего концертного директора Талькова.

OBOZ.UA расскажет, что сейчас известно об этом деле. В свое время очевидцы обвиняли в смертельном выстреле охранника певицы Азизы Игоря Малахова, а сам Шляфман десятилетиями отрицал, что убивал Талькова. Более того, за последние годы российские следователи не только возобновили дело, но и допросили десятки людей, среди которых оказались певицы-предательницы Украины Наташа Королева и Лолита Милявская.

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Что произошло в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года

Трагедия произошла 6 октября 1991 года. Во Дворце спорта "Юбилейный" проходил большой концерт, на котором должны были выступить Тальков, Азиза, Олег Газманов и другие артисты. Перед выходом Талькова на сцену возник спор из-за порядка выступлений.

Азиза опаздывала на концерт, из-за чего ее команда хотела изменить очередность выхода артистов. Ее спутник Игорь Малахов начал требовать, чтобы Тальков уступил место. Ссора продолжилась уже возле гримерной певца и переросла в драку.

У Малахова был боевой револьвер. Во время стычки оружие оказалось в руках Шляфмана. По версии российского следствия, он несколько раз нажал на спусковой крючок, якобы желая напугать оппонентов, но одна из пуль попала в Талькова.

Однако сам Шляфман утверждал совсем другое и вину отрицал. По его словам, он выхватил револьвер лишь для того, чтобы прекратить конфликт, после чего спрятал оружие в туалете. Он также заявлял, что не стрелял в Талькова и не имел намерения его убивать.

Тальков был застрелен в 1991 году. Источник: Росмедиа

Кто на самом деле стрелял в Талькова

Версия о виновности Шляфмана возникла не сразу. Сначала главной фигурой в деле был именно Малахов. Свидетели, среди которых были артисты, охранники и вдова Талькова, рассказывали о его участии в конфликте.

Согласно материалам дела, смертельная пуля была выпущена из револьвера Малахова. Более того, его оружие считалось незаконным. Малахова в итоге осудили за незаконное хранение оружия, но не за убийство Талькова.

Музыкант Михаил Муромов, который в тот вечер находился на концерте, также публично заявлял, что стрелял Малахов, а Шляфмана, по его мнению, обвинили несправедливо.

Несмотря на это, в 2024 году Следственный комитет РФ заявил о появлении новых доказательств умышленного убийства. Шляфмана допросили в Израиле 10 октября того же года. Израиль отказался выдать обвиняемого России, после чего российский суд вынес приговор, но заочно.

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Почему допрашивали Королеву и Лолиту

В деле фигурировали и известные певицы-советницы Украины, которые присутствовали на том концерте. Среди них – уроженка Киева Наташа Королева и уроженка Мукачево Лолита Милявская, которые после начала полномасштабного вторжения России остались работать в стране-агрессоре.

В 2024 году российские следователи заявили о необходимости допросить около 150 свидетелей. Среди них были Олег Газманов, Игорь Николаев, Богдан Титомир и Александр Цекало.

Лолиту допрашивали в качестве свидетеля. Источник: Facebook певицы

Королева в ноябре 2024 года дала показания в российском суде. Она рассказала, что утром того дня видела Талькова за завтраком, после чего артисты отправились на концерт. Когда стало известно о стрельбе, певица была на сцене и самого момента выстрелов не слышала. Ее гримерная располагалась неподалеку от гримерной Талькова.

В список свидетелей также вошла Лолита Милявская, уроженка Мукачево. Однако подробности ее беседы с правоохранителями неизвестны.

Королеву допрашивали в качестве свидетеля. Источник: Росмедиа

Где сейчас Валерий Шляфман

После трагедии Шляфман уехал из СССР. В январе 1992 года он получил украинский заграничный паспорт и через Житомир отправился в Израиль. Там мужчина сменил фамилию на Высоцкий, поселился в Рамат-Гане и начал новую жизнь.

Сначала он открыл продуктовый магазин, а затем занялся недвижимостью. Шляфман создал новую семью и появлялся на публике.

В единственном известном большом интервью, которое он дал в 2016 году, мужчина категорически отрицал, что убил Талькова. Он утверждал, что не стрелял в певца, а уехать из России его якобы убедил следователь, который опасался, что свидетели могут сделать его козлом отпущения в этом деле.

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