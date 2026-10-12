"Я занимаюсь магией". Дочь Оззи Осборна раскрыла истинную причину своего резкого похудения и рассказала, как отец из того мира "спас" ее

Дочь покойного фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, 41-летняя Келли Осборн, объяснила, почему так сильно похудела, что сама не узнала себя на фотографиях. По словам женщины, после смерти отца и разрыва помолвки с музыкантом Сидом Уилсоном она пережила самый тяжелый период в жизни и из-за стресса не могла нормально питаться.

В интервью The Sun Осборн подчеркнула, что у нее не было расстройства пищевого поведения, а также рассказала, как просила умершего отца о помощи. В самый тяжелый момент она пришла к его могиле и загадала желание, а уже на следующий день к ней приехала мать Шэрон с мужчиной, который, по словам Келли, изменил ее жизнь.

Келли Осборн набрала почти 1... Развернуть

"Я не знала, что так выгляжу, пока не увидела фотографии. Когда я их увидела, не могла в это поверить. Я была так же шокирована, как и все остальные", – призналась Келли Осборн.

Женщина пояснила, что в тот период ей было настолько тяжело, что даже еда вызывала тошноту. Однако Осборн подчеркнула, что стремительная потеря веса не была связана с расстройством пищевого поведения.

"Это не было расстройством пищевого поведения. Я просто ничего не могла сделать для себя. От еды мне хотелось рвать", – рассказала она.

Келли Осборн в 2018 году

Напомним, в феврале 2026 года Келли Озборн пришла с матерью на церемонию вручения премии BRIT Awards и шокировала своим внешним видом. В соцсетях активно комментировали ее похудение, а сама женщина столкнулась с оскорбительными замечаниями.

В интервью она также подчеркнула, что с тех пор набрала почти 14 кг.

Однако, чтобы добиться этого результата, ей пришлось обратиться за помощью к покойному отцу. Келли рассказала, что практикует магию со свечами, а Оззи Осборн при жизни говорил ей, что будет посылать сообщения после смерти.

Келли Осборн в период наибольшего похудения

"Я знаю, что это звучит банально, но я занимаюсь магией со свечами. Мой папа говорил, что будет присылать мне сообщения. Мне казалось, что все внутри меня мертво, и я не хотела, чтобы мой сын видел меня такой", – вспомнила Келли.

Тогда она пришла на могилу музыканта с белой свечой и написала на ней свою просьбу: "Пожалуйста, помоги мне".

По ее словам, на следующий день к ней приехала мать Шэрон. Сначала Келли подумала, что та хочет отправить ее на реабилитацию, однако вместе с ней был терапевт и коуч, который помог "встать на ноги".

Из-за похудения женщина стал... Источник: instagram.com/kellyosbourne Развернуть

Из-за похудения женщина стала сталкиваться с предположениями о многочисленных пластических операциях. Однако она опровергла, что делала хирургическое вмешательство, и отметила, что лишь делала инъекции ботокса между бровями, чтобы разгладить морщины, а также в области челюсти из-за скрежета зубами, который вызывает сильные мигрени.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дочь Оззи Осборна поссорилась с матерью и переехала подальше от нее из-за различия в политических взглядах.