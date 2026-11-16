"Я не ожидал, встал, отдал честь": принц Гарри, который прибыл во Львов с тайным визитом, приятно удивил украинских ветеранов

Во время необъявленного визита в Украину принц Гарри устроил приятный сюрприз творческой команде Театра Ветеранов. Перед началом спектакля "Энеида" во Львове герцог Сассекский встретился с представителями проекта, тепло с ними пообщался и даже предложил ветерану и военнослужащему Сил территориальной обороны ВСУ Артему Морозу сделать совместное фото.

Навестить членов Театра принц Гарри решил после того, как узнал, что среди украинских участников основанных им Игр непокоренных есть актер Иван Войнов. Хотя герцог и не смог остаться на спектакль, возможности лично пообщаться с ветеранами не упустил. Об этом сообщили на Facebook-странице Сил ТрО.

Принц Гарри пообщался с укра... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

"Мы как раз готовились к выступлению и уже перед самым началом переоделись и ждали в холле. И в этот момент вошел принц Гарри. Я не ожидал, встал, отдал честь. Он подошел ко мне, пожал руку, поблагодарил за службу и предложил сделать фото", – поделился впечатлениями Артем Морозов.

По словам художественного руководителя проекта, режиссера Ахтема Сеитаблаева, во время встречи принц Гарри назвал театральное искусство сильным инструментом мотивации и реабилитации ветеранов. Более того, герцог Сассекский выразил надежду увидеть спектакль Театра Ветеранов на сцене Великобритании.

"Это лишнее доказательство того, что Театр Ветеранов, созданный в Силах территориальной обороны, не только помогает в реабилитации наших побратимов, но и является мощным инструментом международной дипломатии. Только в этом году у нас состоялось пять международных встреч, и уже есть несколько приглашений показать спектакль "Энеида" на ведущих театральных площадках Европы и Америки", – подчеркнул Сеитаблаев.

Принц подчеркнул важность те... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Отметим, что Театр Ветеранов – это совместный проект отдела коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ (ТРО Медиа) и Театра Драматургов, основанный в 2024 году. Его главная цель – социальная и психологическая реабилитация ветеранов посредством театрального искусства. Защитникам создают возможности для творческой самореализации, осмысления боевого опыта и возвращения к активной общественной жизни.

Визиты принца Гарри в Украину

Младший сын короля Чарльза III в четвертый раз приехал в Украину, чтобы принять участие в первой международной конференции по вопросам военной травмы Superhumans War Trauma. Во время мероприятия во Львове принц Гарри произнес сильную речь, в которой сделал акцент на том, как изменилась роль нашей Родины в международном медицинском сообществе.

"Международные партнеры на протяжении многих лет приезжали, чтобы поддержать Украину и поделиться своим опытом. Теперь я понимаю, что роли изменились. Ведь Украина сейчас переживает такие реалии войны, которых ни одна другая страна раньше не знала. Вы – единое целое, и это единство действительно стоит беречь. Спасибо за ваше время и усилия. Спасибо за ваш опыт. Слава Украине!" – сказал герцог.

Принц Гарри выступил на конф... Источник: instagram.com/chrisbaronsmith Развернуть

Кроме того, принц Гарри посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове. Он лично поддержал украинских воинов в соревнованиях по регби на креслах колесных.

Напомним, что первый визит в нашу страну после начала большой войны герцог Сассекский совершил в апреле 2025 года. Тогда он пообщался с ранеными военными и гражданскими, медиками и детьми, которые проходили восстановление после тяжелых травм, в центре Superhumans. Осенью того же года принц Гарри приехал в Киев. Он собственными глазами увидел последствия кровавой деятельности РФ и почтил память павших защитников.

Третий визит в Украину герцог Сассекский совершил в апреле 2026 года. Принц принял участие в Киевском форуме по безопасности, в ходе которого напомнил миру об ужасной войне в Украине и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить вооруженную агрессию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Гарри показал особые подарки от украинских военных, которые хранит дома на почетном месте.