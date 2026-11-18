"Я не хочу врать": участник "Танцев со звездами", который "откладывал" мобилизацию, признался, почему в армии ему стало легче

Хореограф и участник проекта "Танцы со звездами" Виталий Загоруйко откровенно рассказал, как его изменила служба в Вооруженных Силах Украины. Он не стал скрывать, что до последнего откладывал момент вступления в армию, однако, когда его мобилизовали, словно сбросил груз с плеч. Танцор избавился от постоянного страха призыва на службу и почувствовал себя на своем месте.

Этим откровением Загоруйко поделился в интервью Алине Доротюк. Хореограф добавил, что прошел довольно нелегкий путь в ВСУ, который даже заставил его несколько иначе взглянуть на искусство танца во время войны.

"Меня мобилизовали. Я не хочу лгать. Конечно, я откладывал это, но знал, что рано или поздно окажусь там. Это страшно. Есть военные, которые этому обучались. Те, кого я встретил, прямо идут к этому, для них карьера очень важна. Конечно, моя карьера в другом. Я о том, чтобы создавать, вдохновлять, приносить свет в этот мир. Но мне казалось, что я просто с каждым днем, годом умираю. По ощущениям ты находишься не там, где должен. Когда я стал причастен к этому (к армии. – Ред.), мне стало легче", – рассказал хореограф.

Виталий Загоруйко признался,... Источник: Скриншот Развернуть

Как вспоминал Виталий Загоруйко, первые дни его военной службы были совсем непростыми. Танцору приходилось буквально на ходу осваивать новые для себя вещи и иногда получать наказания за ошибки. Однако, даже учитывая эти моменты, он почувствовал сильное внутреннее облегчение. Участнику "Танцев со звездами" больше не нужно ограничивать свою жизнь или отказываться от общения из-за страха перед мобилизацией.

Да и в целом, как подчеркнул Загоруйко, большая война заставила его кардинально пересмотреть свои ценности.

"Танец – это для меня прежде всего искусство. Но оно настолько утратило значимость, потому что этому противостоит жизнь. Это смерть, человеческие жизни и вообще разрушение страны. О каком искусстве мы можем думать какое-то время. Ты вообще не знаешь, что делать. Было такое ощущение, что все обесценилось. Обесценились 30 лет, которые ты шел, жил, вдохновлял. Ты не уехал из страны, хотя были предложения в Америку, в Европу", – высказался артист.

Танцор служит в 160-й отдель... Источник: instagram.com/zagoruikovitalii Развернуть

Заметим, что сейчас Виталий Загоруйко проходит службу в 160-й отдельной механизированной бригаде. Он имеет звание младшего лейтенанта и занимает руководящую должность.

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