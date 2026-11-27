"Уже есть отношения от подразделений": Арсен Мирзоян высказался о своей мобилизации и нестандартных письмах от ТЦК

Певец и волонтер Арсен Мирзоян откровенно рассказал, планирует ли пополнить ряды Вооруженных сил Украины. По словам знаменитости, он периодически обсуждает возможность своей мобилизации и уже даже получал предложения от командиров с конкретными должностями, правда, нередко в шутливой форме.

Оказалось, что знакомые-военнослужащие знаменитости отправляют письма в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он состоит на учете, и просят его "поймать". Об этом Мирзоян рассказал в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Рассматривал (бригаду для прохождения службы. – Ред.) и уже есть отношения от разных подразделений. Уже шутят. И даже те командиры, которые менялись в бригадах, уже присылали мне повестки в ТЦК. Командир может написать в шутливой форме в ТЦК: "Поймайте Мирзояна на такую должность. Мы его забираем", – поделился заслуженный артист Украины.

Арсен Мирзоян рассказал, что... Источник: Скриншот Развернуть

Как отметил Мирзоян, в последний раз, например, ему предлагали сержантскую должность в артиллерийском подразделении. Он с юмором отказался от такой перспективы.

"Последнее было – командир пушки. Я говорю: "Юрьевич, я не пойду командиром орудия". Уже из орудия никто не стреляет, говорю, извините", – отметил знаменитость.

Артист активно занимается волонтерством. Источник: instagram.com/arsen_mirzoian

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