Вышла замуж за "Иисуса" и любит Россию из-за границы: как сложилась судьба единственной дочери украинофоба Задорнова и что она думает о войне

Единственная дочь российского сатирика Михаила Задорнова, известного своими украинофобскими высказываниями, Елена строит жизнь вдали от родины – на Мальте. 36-летняя женщина вышла замуж за ливанца Али Тартузи, которого сама описывает как мужчину, чрезвычайно похожего на Иисуса, воспитывает трех дочерей и занимается писательством.

В то же время от отцовских взглядов на Россию она, похоже, не слишком отдалилась: в собственных стихах Елена восхищается страной, обещает, что санкции ее не сломят, хотя и упоминает о нежелании войн. OBOZ.UA расскажет подробнее о ее взглядах.

От отцовских взглядов на Рос... Источник: росмедіа Развернуть

В августе 2026 года Задорнова стала лицом обложки журнала Woman Star World, основательницей которого является россиянка Катерина Камилери, но само издание работает за пределами РФ. В журнале ее представили как художницу, поэтессу, мать троих детей и жену мужчины, напоминающего библейского Иисуса.

Сама Елена рассказала о себе так: "Я родилась из истории любви, которая никогда до конца не следовала правилам – и, возможно, это многое объясняет. Сегодня я – художница, поэтесса, мать трех дочерей и жена мужчины, который чрезвычайно похож на Иисуса. Меня никогда особенно не интересовали счастливые концовки. Я предпочитаю счастливые начала".

Задорнова хвастается, что ее... Источник: росмедиа Развернуть

Елена родилась в 1990 году в Риге. Ее отец Михаил Задорнов был известным советским и российским юмористом, однако в Украине его помнят не только по сценическим выступлениям. После начала российской агрессии против Украины он открыто поддерживал политику Кремля, хвалил аннексию Крыма и подписал письмо в поддержку действий диктатора Владимира Путина. Также сатирик позволял себе оскорбительные высказывания в адрес украинцев, в частности называл участников Евромайдана "еврохохлами".

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в Москве от онкологического заболевания. Его единственная дочь тем временем выбрала совершенно иной жизненный путь. Она училась в российском театральном университете, а позже получила степень магистра антропологии уже на Мальте. Там же она поселилась, вышла замуж за ливанца Али Тартузи и родила трех дочек.

Задорнова хвастается, что ее... Источник: росмедиа Развернуть

Однако географическая удаленность от России не мешает Елене демонстрировать привязанность к ней. В своих стихах женщина не скрывает патриотических чувств к стране отца. В частности, около десяти месяцев назад она опубликовала в Instagram стихотворение, в котором назвала себя "Бабой русской" и заявила, что считает честью принадлежать к этому образу.

"Я – баба русская, что – честь! Ведь, что такое есть харизма? Как завещал мне мой отец, то – "харя после катаклизма", – написала она.

Задорнова назвала себя "Бабой русской". Источник: росмедиа

Еще более красноречивым оказалось стихотворение, опубликованное примерно год назад. В нем Задорнова упомянула президента США Дональда Трампа, санкции против России и обещания прекратить войны. В частности, она дала понять, что экономические ограничения не заставят россиян отказаться от собственных амбиций.

"Нам обещали, войны прекратите? Но не сказали, в чьем лишь поколенье! Мы им покажем фигу по колено, а санкциями вы нас не укротите!" – говорится в ее стихотворении.

Задорнова с мужем. Источник: росмедиа

Елена действительно упоминает о прекращении войн, однако не называет Россию их виновницей, не выражает сочувствия украинцам и не осуждает действия страны, которой так восхищается, а наоборот – прославляет ее. Зато ее позиция по санкциям совершенно однозначна: по ее мнению, они не смогут усмирить Россию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дом российского сатирика Михаила Задорнова в латвийской Юрмале уничтожили. Новые владельцы полностью снесли поместье, а на его месте построили современный двухэтажный коттедж.