Выступление пьяной Z-певицы Славы в Китае обернулось визитом полиции: почему местные не оценили ее "концерт"

Певица-путинистка Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, столкнулась с серьезными неприятностями во время отпуска в Китае. Она решила устроить импровизированный концерт для российских туристов в одном из заведений Хайнаня, который в итоге сорвала полиция.

Как пишут росмедиа, Слава подшофе начала исполнять собственные треки, а также песни группы "Ленинград" и Леонида Агутина. Местные жители никак не хотели слушать пьяное пение Z-патриотки, поэтому пожаловались правоохранителям на шум.

Китайские полицейские довольно быстро разогнали "вечеринку" Славы. Заведение, где артистка развлекала россиян, закрыли, а публику отправили по гостиницам.

Иронично, что постыдную выходку Слава совершила вскоре после того, как заявила, что перестала отказывать себе в алкоголе. Несколько месяцев она якобы соблюдала трезвость, однако, "восстановив свое ментальное состояние", снова взялась за рюмку.

"Концерт" Славы в Китае разогнала полиция. Источник: Росмедиа

Напомним: после начала полномасштабной войны Слава быстро взяла на себя роль преданной патриотки РФ. Она публично говорила о любви к стране-агрессору и даже поддержала инициативу продюсера-путиниста Владимира Киселева, которая заключалась в выплате денег российским оккупантам за уничтожение техники бойцов ВСУ.

Однако вся преданность Z-певицы родине рассыпалась после ударов украинских военных по РФ. Слава неожиданно взмолилась о мире и даже попыталась навязать свои взгляды коллегам.

"Может, мы соберемся всем миром и скажем, что нам не пох*й? Трезвая жизнь не помогает. С алкоголем хотя бы было веселее. Мне очень плохо. Как и всем людям, которые сейчас терпят все, что происходит. Я хочу, чтобы все помирились. Чтобы был мир во всем мире или хотя бы мир между Украиной и Россией. Когда я открываю новости, у меня душа разрывается на 380 тысяч кусочков", – выдала артистка.

Певица изменила позицию после ударов по РФ. Источник: Росмедиа

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