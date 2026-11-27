Оправдывает войну и ездит на оккупированные украинские территории: звезду "Кадетства" Венеса признали угрозой национальной безопасности Украины

Российский актер Аристарх Венес, известный публике по сериалу "Кадетство", столкнулся с последствиями поддержки кровавого режима Кремля. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес артиста в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщили на сайте регуляторного органа, соответствующее решение приняли 26 ноября. После мониторинга медиапространства было установлено, что Венес стал лицом путинской пропаганды, поддерживает российских террористов, а также не отказывает себе в поездках на временно оккупированные территории Украины.

Актера внесли в Перечень лиц... Источник: Instagram Аристарха Венеса Развернуть

Актер сыграл одну из ключевых ролей в мини-сериале "20/22", который популяризирует идеологическую политику Кремля в отношении полномасштабной войны. Съемки проекта проходили во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, а премьера состоялась в 2024 году на пропагандистском "Первом канале".

Как установил регулятор, Аристарх Венес в публичном пространстве неоднократно хвастался своими поездками на территорию так называемой "ЛДНР". В одиозных заявлениях актер фактически отрицал суверенитет и территориальную целостность нашей страны, что особенно ярко подчеркивает его высказывание: "Поехал на присоединение "ДНР", "ЛНР" к России. Это вообще странно. То есть я приезжал в самопровозглашенные народные республики, а уезжал уже из России".

Кстати, в 2024 году звезда "Кадетства" принял участие в "Форуме молодежи Донбасса" в городе Бердянске Запорожской области, который сейчас находится под российской оккупацией. Во время выступления актер нес выгодный Кремлю бред о необходимости консолидированно работать ради "победы РФ". Более того, он заговорил о "глубокой эмоциональной связи" с Донбассом, где чувствует себя "своим".

Венес снялся в пропагандистском проекте. Источник: Instagram Аристарха Венеса

Аристарх Венес отметился и публичными призывами поддержать российских оккупантов, которые непосредственно участвуют в войне против Украины. Он сам регулярно собирает для террористов гуманитарную помощь, героизирует их действия и в целом оправдывает вооруженную агрессию РФ против нашей страны.

Что известно об актере-пропагандисте

Аристарх Венес стал известен зрителям в 2000-х годах благодаря участию в ряде популярных в то время сериалов. Одной из его самых узнаваемых ролей был суворовец Илья Сухомлин в проектах "Кадетство", а позднее – "Кремлевские курсанты". Он также появлялся в фильмах "Одноклассники", "Корпоратив", "Пятница" и "Водоворот".

В 2017 году Венеса внесли в базу "Миротворец" из-за участия в пропагандистских мероприятиях и незаконного посещения оккупированного РФ украинского Крыма. А вот в стране-агрессоре его деятельность уже отметили наградами. Актер получил медаль минобороны России "За укрепление боевого содружества" за значительный личный вклад в поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач так называемой "СВО".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что СБУ объявила подозрение звезде "Кадетов" Борису Корчевникову, который назвал войну в Украине "божьим промыслом" и рыдал в прямом эфире.