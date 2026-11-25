Верка Сердючка впервые во время большой войны выпустила песню: о чем ее новый хит, который уже давно поют на концертах. Текст

Эпатажная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой на сцене "зажигает" шоумен Андрей Данилко, впервые с начала полномасштабной войны порадовала поклонников новым релизом. Артистка выпустила на официальных площадках композицию "Два бокала просекко", фрагменты которой уже исполняла на своих концертах.

Украиноязычный трек Сердючка представила на платформе YouTube. Музыкальная работа полностью соответствует привычному стилю знаменитости – зажигательная мелодия сочетается с легким текстом, который быстро врезается в память.

Текст композиции

Добрый вечер, друзья!

Эта песня звучит для вас

Я так люблю, когда ты держишь меня за руку, так нежно

А я люблю, когда ты шепчешь мне на ушко: "Ты лучше всех"

Нет сил сказать тебе "нет", не наливай мне то просекко

Про-про-про-просекко – это для нас опасность

***

Два бокала просекко – и я твоя

Два бокала просекко – и мы вместе

Два бокала просекко – и пусть люди скажут, что я сумасшедшая

Два бокала просекко – и все на кон

Два бокала просекко – и меня несет

Забирай меня, забирай меня, мы едем к тебе

***

Я так люблю, когда ты весело несешь меня в такси

А я люблю, когда ты шепчешь мне: "Ты заигралась, малышка"

Нет сил сказать тебе "нет"

Ой, наливай мне то просекко

Артистка выпустила трек "Два... Источник: facebook.com/VerkaSerduchka.Official Развернуть

Отметим, что предыдущий официальный релиз композиции Верки Сердючки, а именно песня "Є пропозиція", датируется еще 14 февраля 2022 года. Поэтому поклонники артистки не скрывали радости от того, что наконец смогут пополнить свои плейлисты ее работой.

"Ну наконец-то, дождались!".

"Хит!".

"Это так классно".

Поклонникам Сердючки понрави... Источник: Скриншот Развернуть

Впервые припев композиции "Два бокала просекко" Верка Сердючка исполнила на своем концерте в Праге (Чехия) осенью 2025 года. Трек сразу пришелся по душе слушателям, поэтому они пытались уловить мотив и подпевать звезде. Тогда песня быстро завирусилась и в соцсетях, так что даже танцор-беглец Влад Яма лаконично отреагировал на работу, написав: "TOP".

Примечательно, что "Два бокала проссеко" – одна из немногих украиноязычных композиций в репертуаре Верки Сердючки. Артистка до сих пор исполняет свои популярные хиты на русском, из-за чего попадала в неприятности. В 2025 году, например, ведущий Виктор Дяченко подал жалобу на исполнительницу тогдашнему языковому омбудсмену Тарасу Креминю. Однако никакого наказания знаменитость не получила, ведь ее выступление с композициями, написанными на языке страны-агрессора, не противоречило законодательству.

Сам Андрей Данилко придерживается довольно твердой позиции по поводу русского репертуара Сердючки. Как объяснял продюсер Юрий Никитин, шоумен убежден: композиции должны оставаться такими, какими они были созданы в определенный период его жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Сердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души.