"Веня" заболел". Звезды показали, о чем говорили со звездой "Лиги смеха" перед внезапной смертью, и с болью отреагировали на трагическую новость

Украинские знаменитости не могут оправиться от известия о смерти 32-летнего комика Александра Венедчука, известного как "Веня". Даша Астафьева, Леся Никитюк, Маша Ефросинина, Андрей Бедняков и другие публичные личности, знавшие юмориста, посвятили ему посты в соцсетях.

Некоторые из них вспомнили о совместных планах, которым так и не суждено было осуществиться, а телеведущий Анатолий Анатолич обнародовал их последнюю переписку. OBOZ.UA собрал эти реакции.

О смерти Венедчука стало изв... Источник: Страница актера в Telegram Развернуть

О смерти Венедчука стало известно вечером 13 октября. Он приобрел популярность благодаря выступлениям в команде "Ветераны космических войск" в шоу "Лига смеха", с которой стал победителем проекта. В начале 2025 года комик перенес кровоизлияние в мозг, после чего ему провели несколько операций. Причина его смерти пока не сообщается.

Анатолий Анатолич рассказал, что они с юмористом планировали записать интервью. Однако в конце июня Венедчук сообщил ему о резком ухудшении самочувствия. Телеведущий опубликовал скриншот их переписки, которая теперь стала для него последней.

Анатолий Анатолич рассказал,... Источник: скриншот Развернуть

"Наша последняя переписка. Должны были писать интервью. "Веня" заболел. Главное – здоровье, написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах", – написал Анатолич.

В сообщении от конца июня комик рассказал, что ему стало плохо: "Есть один нюанс, меня сегодня сильно подкосило, лежу в постели, час назад было 39,6. Что будет дальше, х*р знает. В 21:15 мне стало еще хуже".

В начале 2025 года комик пер... Источник: Страница актера в Telegram Развернуть

Тогда Анатолич ответил коротким сообщением: "Бляха". На следующий день Венедчук снова написал телеведущему: "Мне п*зда совсем, не могу раму собрать". В ответ Анатолич пожелал ему выздоровления: "Веня", понимаю! Конечно, здоровье – главное! Выздоравливай!"

Своими воспоминаниями поделились и другие известные украинцы. Даша Астафьева опубликовала фото с комиком и кратко подписала его: "Как в это поверить..."

Даша Астафьева опубликовала фото с комиком. Источник: скриншот

Леся Никитюк также не скрывала своего смятения из-за трагической новости. "Просто шок. Саша, верю, что ты в лучшем мире", – написала телеведущая.

Леся Никитюк не скрывала рас... Источник: скриншот Развернуть

Беглец Влад Яма также опубликовал фото с Венедчуком и вспомнил об их совместных планах, которые не удалось реализовать из-за начала полномасштабного вторжения России.

"Планировали запись на 26.02.2022. Искренние соболезнования родным", – написал танцор, который после начала большой войны уехал за границу.

Влад Яма также опубликовал фото с Венедчуком. Источник: скриншот

Маша Ефросинина назвала Венедчука одним из самых талантливых людей, с которыми ей приходилось работать, и вспомнила о его планах на будущее.

"Один из очень талантливых людей, с которым мне посчастливилось работать. Сколько у тебя было планов на эту жизнь. Какая-то бесконечная хроническая боль. Покойся с миром, "Веня", – написала она.

Маша Ефросинина назвала Вене... Источник: скриншот Развернуть

Журналистка Рамина Эсхакзай также рассказала о нереализованных профессиональных планах. По ее словам, они должны были записать интервью, когда комик решит запустить собственный YouTube-проект.

"Я в ах*е. Мы с "Веней" должны были записывать интервью, когда он решит запустить свой канал. Я просто в ах*е", – отреагировала она.

Рамина Эсхакзай также расска... Источник: скриншот Развернуть

Андрей Бедняков посвятил коллеге эмоциональный пост, в котором признался, что пересматривает совместные эпизоды и плачет. "Я тебя обнимаю, гагрид. Плачу и обнимаю. Пересматриваю с тобой эпизоды, где ты смешил людей. Я всегда буду улыбаться, когда буду на тебя смотреть. Как всегда делал", – написал телеведущий.

Андрей Бедняков посвятил кол... Источник: скриншот Развернуть

Юрий Ткач, с которым его объединяла "Лига смеха", также посвятил Венедчуку слова памяти, отметив, что ему трудно смириться с потерей друга.

"Невозможно поверить! Невозможно смириться... Талантливый, искренний, невероятный, светлый... Ты дарил людям смех, а сегодня столько слез и боли... Люблю тебя, друг... Навсегда в наших сердцах", – написал юморист.

Юрий Ткач подчеркнул, что ем... Источник: скриншот Развернуть

Печальную новость прокомментировал и Александр Педан. Он опубликовал фото с "Веньей" и выразил соболезнования его близким: "Веня"... Жаль, невероятно жаль, слова соболезнования всем близким".

Печальную новость прокоммент... Источник: скриншот Развернуть

Фима Константиновский также не смог сдержать эмоций. "Я не знаю, как в это поверить. Я просто плачу и не могу перестать плакать", – написал юморист.

Фима Константиновский не смо... Источник: скриншот Развернуть

Напомним, в конце 2025 года Александр Венедчук объявил о выходе из команды "Ветераны космических войск" по личным причинам. После кровоизлияния в мозг он перенес несколько операций, проходил лечение и реабилитацию. Несмотря на проблемы со здоровьем, комик подчеркивал, что лечение продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Каменском Днепропетровской области внезапно умер шоумен, ведущий и участник телепроекта "Лига смеха" Александр Замша. Ему был 41 год.