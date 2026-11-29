Потеря сознания и опущенное веко: кто из украинских звезд пожалел об "уколах красоты" из-за побочных эффектов

Стремление подольше сохранить молодость и хороший внешний вид нередко подталкивает украинских звезд прибегнуть к "инъекциям красоты", однако для некоторых этот опыт закончился отнюдь не приятными последствиями. Из-за побочных эффектов процедур вместо "идеальной" внешности знаменитости получали искаженные лица, а кому-то и вовсе понадобилась помощь врачей.

Для некоторых селебрити негативные последствия бьюти-процедур стали веской причиной раз и навсегда отказаться от уколов. Кто из звезд украинского шоу-бизнеса пожалел об "инъекциях красоты", читайте в материале OBOZ.UA.

Екатерина Кухар

Прима-балерина признавалась, что для нее серьезными последствиями обернулась инъекция полимолочной кислоты. На следующий день после процедуры артистка просто не могла смотреть на себя в зеркало, ведь ее лицо сильно отекло. Екатерина Кухар обратилась с этой проблемой к косметологу и выполнила все полученные рекомендации: прошла процедуру микротоков и выпила большую дозу препаратов. Однако ее состояние только ухудшилось.

Екатерина Кухар потеряла соз... Источник: instagram.com/ekaterinakukhar_official Развернуть

"Я дома выпила черный чай с сахаром, который не так уж и люблю, приехала на съемочную площадку, все прекрасно. Тут я выхожу, чувствую себя еле-еле. А никто же не знает, что со мной происходит. И одна из ведущих берет и начинает меня кружить. Один оборот, второй, третий… Я встаю на место, чувствую, что меня сейчас не станет, и просто на съемочной площадке теряю сознание", – делилась балерина.

Оказалось, что таблетки сильно снизили уровень сахара в крови знаменитости. Врачи оказали ей необходимую помощь, поэтому обошлось без катастрофических последствий.

Наталья Фалион

В интервью OBOZ.UA солистка группы "Лисапетный батальон" рассказывала, что лишь один раз решилась уколоть ботокс, и этот случай оказался последним. Процедура была настолько неудачной, что артистка не могла открыть глаз из-за сильно опустившегося века.

"Чуть не ослепла. После этого сказала себе: никогда больше. Да и вообще... Кого я хочу удивить?", – отметила Фалион.

Наталья Фалион пожалела об инъекции ботокса. Источник: facebook.com/LisapetnyBattalion

Евгений Рыбчинский

"Вау-эффекта" от процедуры красоты не получил и украинский композитор. В 2025 году Евгений Рыбчинский рассказывал, что сделал инъекцию ботокса, поскольку хотел освежить свою внешность, но вместо этого стал похож на "жалостливого котика".

"У меня был неприятный опыт. Мне вкололи ботокс, и у меня опустились веки. И я стал похож на очень жалостливого котика. Я понял, что это не мое", – говорил поэт.

Евгений Рыбчинский признался... Источник: instagram.com/ievgenribchinskii Развернуть

Наталка Денисенко

Летом 2026 года актриса несколько раз выходила на связь с подписчиками, находясь в клинике под капельницами. Какое-то время она не раскрывала причины ухудшения самочувствия, однако со временем все же призналась: столкнулась с побочными действиями инъекции.

Из-за побочных действий "уко... Источник: Скриншот Развернуть

Тогда врачам было нелегко улучшить состояние Денисенко, поэтому она решила попробовать акупунктуру. Этот метод восточной и альтернативной медицины заключается во введении тонких стерильных игл в специальные биологически активные точки на теле.

Дарья Легейда

Решиться на косметические манипуляции актриса решила после давления со стороны режиссеров. Дарья Легейда вспоминала, что ей навязали комплекс, якобы никто не захочет ее снимать из-за морщины на лбу. За несколько месяцев до свадьбы она сделала инъекцию ботокса и совсем не была довольна результатом.

Дарья Легейда не нравилась с... Источник: instagram.com/daryaleheida Развернуть

"Я сделала себе инъекцию ботокса и была похожа на примата. Мне это совсем не идет. У меня как-то все распухло, брови опустились. Мне было так тяжело смотреть на себя. Да, лоб был гладенький, но, Господи прости, это было ужасно. Я не могла смотреть на себя и узнавать себя в зеркале. После этого пока ничего не делаю – боюсь", – признавалась актриса.

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