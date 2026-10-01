"В конце концов она выйдет за него замуж". Как выглядит красавец-телохранитель Дженнифер Лопес, которого ей "сватают" фанаты

Седовласый охранник голливудской звезды Дженнифер Лопес неожиданно стал одним из главных героев ее публичного появления на Неделе моды в Милане (Италия). Пока мужчина помогал 57-летней певице пройти сквозь толпу поклонников, а позже держал ее зонтик, пользователи соцсетей начали в шутку "сватать" его со звездой.

Об этом пишет Daily Mail. Новый всплеск интереса к охраннику возник после того, как Лопес приехала на модный показ в Милане. Когда вокруг звезды собралась толпа поклонников, сотрудник службы безопасности провел ее сквозь людей, а в какой-то момент она взяла его за руку.

Охоронець проводить багато часу із зіркою

Этого короткого эпизода хватило, чтобы пользователи социальных сетей начали активно обсуждать мужчину. Как отмечают в India Today, его назвали "серебряным лисом" (так описывают привлекательного зрелого мужчину), а некоторые поклонницы уже заявляют, что Лопес якобы стоит выйти за него замуж.

"Она в конце концов выйдет за него замуж. Готова поспорить", – написала одна из поклонниц звезды.

Фанати Лопес мріють бачити з... Источник: скриншот Развернуть

Позже сама Джей Ло опубликовала в Instagram серию фотографий из Италии, на которых мужчина также попал в кадр. Подпись к публикации певица посвятила итальянскому модному дому Dolce & Gabbana, не делая никаких намеков на личные отношения с охранником.

Охоронець Лопес потрапив у кадр Источник: instagram.com/jlo

Известно, что седовласый мужчина давно работает в команде Лопес, поэтому его присутствие рядом с ней имеет, прежде всего, профессиональное объяснение. Кроме того, его неоднократно замечали с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Напомним, еще в 2024 году в соцсетях активно обсуждали другого телохранителя Лопес – молодого блондина, которого пользователи сравнивали с Александром Скарсгард. Тогда его замечали рядом с певицей после ее разрыва с Беном Аффлеком.

После развода с актером в 2024 году Лопес не объявляла о новых отношениях.

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