Внучка легендарного Леся Сердюка пролила свет на семейную драму и рассказала, почему актер отрекся от своей родной дочери

Украинская актриса Клавдия Дрозд рассказала о непростых отношениях своего дедушки, народного артиста Украины Леся Сердюка, с ее мамой Анастасией. По словам артистки, после развода с ее бабушкой Ириной Буниной актер решил не участвовать в жизни дочери. Из-за этого Клавдия сама практически ничего не знает о знаменитом дедушке.

О семейной истории Дрозд рассказала в интервью Алине Доротюк. Она отметила, что хотя после смерти Леся Сердюка к ней часто подходят люди и рассказывают о совместной работе с актером, для нее он фактически остается незнакомым человеком.

"Я тебе о дедушке вообще ничего не расскажу, потому что он не принимал участия в жизни моей мамы. И ей просто не о чем было мне рассказывать. Поэтому этот человек – он просто есть. Мне очень много о нем говорят. Когда подходят, говорят: "Я учился у твоего дедушки" или "Мы с ним снимались в одном кадре". Но я просто не могу это воспринять, потому что я ничего о нем не знаю. И мама ничего не знает", – сказала актриса.

Клавдия Дрозд объяснила, что ее мама Анастасия не поддерживала связь с отцом после того, как он расстался с Ириной Буниной. По словам внучки Сердюка, он сам решил дистанцироваться от дочери.

Онука Леся Сердюка Источник: скриншот з інтерв'ю

"Он принял для себя решение, что не будет участвовать в ее жизни. Вот так", – рассказала Дрозд.

По словам актрисы, ее мама не считает Леся Сердюка близким человеком. Она называет его биологическим отцом, но не более.

"Она говорит: этот человек для меня никто. Я его не знаю, он просто биологический отец. И все. Ну, так бывает", – пересказала слова матери Клавдия.

Клавдія Дрозд з мамою Источник: instagram.com/namedklavdiia

При этом сама Дрозд не осуждает дедушку, поскольку не знает всех обстоятельств его отношений с дочерью.

"В конце концов, маме это не помешало вырасти, стать прекрасным человеком. Поэтому это их жизнь, это их история. Я же там свечу не держала, и меня тогда вообще не было", – сказала она.

Лесь Сердюк сам віддалився від дітей Источник: kmr.gov.ua

Клавдия также тепло вспомнила свою бабушку Ирину Бунину, которая, по ее словам, была очень похожа на нее по характеру. Женщины были близки, а Бунина успела увидеть внучку в 100-серийном фильме "Райское место".

Напомним, Лесь Сердюк родился в 1940 году в Харькове. Он снялся более чем в 90 фильмах, работал в театре и преподавал актерское мастерство. В 1996 году артисту присвоили звание народного артиста Украины. Среди его известных работ – "Мамай", "Тарас Бульба", "Соломенные колокола" и другие фильмы.

Актер умер 26 мая 2010 года в Киеве в возрасте 69 лет. Его дочь Анастасия Сердюк также стала актрисой, а внучка Клавдия Дрозд продолжила актерскую династию.

Сердюк зловживати алкоголем Источник: fakty.ua

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал, каким в жизни был "главный казак" Украины Лесь Сердюк и что именно он просил положить на свою могилу.