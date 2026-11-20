"Он знает, что я пережила". Елена Тополя заговорила о близком мужчине из прошлого, на которого может положиться и сейчас

Певица Елена Тополя откровенно высказалась об отношениях с бывшим продюсером Вадимом Лисицей, с которым много лет работала. Артистка призналась, что, несмотря на завершение сотрудничества, они сохранили хорошие отношения и до сих пор могут рассчитывать друг на друга. По ее словам, Лисица знает, через что ей пришлось пройти. Об этом Елена Тополя рассказала в интервью OBOZ.UA.

Елена Тополя. Источник: instagram.com/alyoshasinger

"Он знает, через что я прошла и что пережила. И я очень благодарна ему за эту поддержку и понимание. Я точно знаю: если обращусь к нему за помощью, он не откажет. И он так же может рассчитывать на меня", – поделилась артистка. Елена подчеркнула, что сейчас они не работают вместе, однако за годы общей истории смогли сохранить человеческие отношения.

Со временем, по ее словам, эмоции утихли, непростые события остались позади, а многие ситуации удалось переосмыслить. "Эмоции уже утихли, непростые события остались позади, многое переосмыслилось. Многое теперь видится яснее и понятнее. Мы оба знаем, что в сложной ситуации можем положиться друг на друга. Я знаю, к кому могу обратиться, если понадобится. И он так же", – сказала певица.

Вадим Лисица и Елена Тополя. Источник: Униан

В то же время возвращаться к продюсерскому сотрудничеству и искать нового человека, который занимался бы ее карьерой, артистка пока не планирует. По словам Елены, сейчас она не чувствует в этом необходимости, поскольку у нее есть команда специалистов, с которыми комфортно работать над музыкой. "Сейчас у меня нет продюсера, и пока я об этом не думаю. Не ищу такого человека. В то же время у меня есть замечательные саунд-продюсеры, с которыми я сотрудничаю. Они создают музыку именно так, как мне нравится. И это не один человек, а несколько специалистов. Поэтому у меня нет необходимости что-то менять или искать кого-то еще", – объяснила певица.

Напомним, недавно в интервью OBOZ.UA Вадим Лисица также высказался о карьере Елены Тополи. Его спросили, не стоит ли певице немного притормозить, определиться с дальнейшим направлением и найти продюсера, ведь иногда складывается впечатление, что она берется чуть ли не за все, лишь бы не исчезнуть из информационного пространства. Однако Лисица категорически не согласился с таким предположением. "Скажу очень коротко: это не так", – ответил он. Продюсер добавил, что хорошо знает Елену, ее характер, цели и работоспособность, но не все, что ему известно, готов выносить на публику. "Я многое знаю, но это – не для прессы", – заинтриговал он.

Полное интервью с Еленой Тополей читайте на OBOZ.UA здесь.