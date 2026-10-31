Посетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в Украину

Во время неожиданного визита в Украину исполнитель роли Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", датский актер Николай Костер-Вальдау, познакомился с разными аспектами жизни нашей страны. Звезда своими глазами увидел последствия российского террора украинских городов, посетив место прилета в столице, а также успел побывать на Чернобыльской атомной электростанции.

Во время визита актер, который является послом доброй воли Программы развития Организации Объединенных Наций, не избегал общения с журналистами и рассказывал об увиденном в своих соцсетях, ведь его цель – напомнить миру о нашей Родине и подчеркнуть необходимость помогать украинцам. Подробнее о приезде знаменитости читайте в материале OBOZ.UA.

Чернобыльская АЭС

Делегация ПРООН во главе с Николаем Костером-Вальдау прибыла на территорию атомной электростанции 26 октября, однако сообщили об этом событии только сейчас. Актер посетил мемориал "Героям Чернобыля", блочные щиты управления энергоблоков №3 и №4, новый безопасный конфайнмент, а также смотровую площадку объекта "Укрытие".

Николай Костер-Вальдау посет... Источник: chnpp.gov.ua Развернуть

Целью визита делегации стало создание документального проекта, который расскажет миру о вызовах, с которыми столкнулись ЧАЭС и зона отчуждения во время войны. Работа призвана привлечь внимание к необходимости международной поддержки.

Место российского удара

30 октября звезда "Игры престолов" лично посетил Днепровский район столицы, который серьезно пострадал в результате террористического баллистического обстрела РФ. Актер осмотрел изуродованный ЖК "Комфорт Таун", где в квартирах выбило окна, были повреждены фасады и многоуровневый паркинг.

Звезда увидел последствия те... Источник: facebook.com/shumikhin.iegor Развернуть

Актер побывал возле ЖК, повр... Источник: facebook.com/shumikhin.iegor Развернуть

Что не менее важно, Николай Костер-Вальдау продемонстрировал поддержку бизнесам, которых непосредственно "коснулась" деятельность агрессора. Он пообщался с работниками студии реабилитации на территории ЖК, которая осталась без окон.

Выступление ветерана

Знаменитость стала гостем моноспектакля "Однодневный герой", автором и исполнителем которого является ветеран российско-украинской войны Владимир Тука. Постановка посвящена всем воинам, погибшим во время своего первого выхода, и отражает личную историю создателя. Спектакль произвел незабываемое впечатление на Николая Костера-Вальдау. Особенно он был в восторге от того, как смело ветеран передал словами "безумие последних четырех лет", пишет "Суспільне культура".

Кстати, во время спектакля звезда "Игры престолов" сделал трогательный жест в адрес Владимира Туки. Он на несколько секунд поднялся на сцену, чтобы помочь ветерану исправить неполадки с костюмом.

Николай Костер-Вальдау помог... Источник: Скриншот Развернуть

Визит в Николаев

Пребыванием только в Киеве и области Николай Костер-Вальдау не ограничился. Вечером 30 октября он заглянул в одно из заведений Николаева, где успел сделать несколько снимков с поклонниками, одетыми в тематические костюмы к Хеллоуину.

Актер заглянул в одно из заведений Николаева. Источник: Скриншот

Напомним, что о визите Джейми Ланнистера из "Игры престолов" в Украину стало известно 29 октября. Тогда в сети "разлетелись" фото и видео, на которых можно увидеть, что актеру пришлось переночевать в киевском метро на раскладушке после объявления угрозы ракетного обстрела со стороны РФ.

После непростой ночи Николай Костер-Вальдау вышел на связь в социальных сетях и заявил: для него это стало опытом, тогда как для тысяч украинцев – необходимостью, которая помогает сохранить жизнь во время вражеских ударов. Звезда призвал мир не прекращать помогать гражданскому населению Украины.

Звезда "Игры престолов" провел ночь в метро. Источник: x.com/KhaosodOnline

"На мой взгляд, война длится уже так долго, что о ней, возможно, легко забыть, а в Европе наступает определенная усталость, что является естественным явлением – такое случается, это всегда случается. И я считаю, что очень важно продолжать рассказывать эту историю, потому что это очень важная история, вот почему я здесь", – описал цель своего визита актер.

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