"Не могла отвести глаз от дирижера". Выступление украинского хора с хитом Евровидения неожиданно стало популярным во всем мире

Артисты Академического Подольского камерного хора "Леонтович-капелла" Винницкой областной филармонии неожиданно стали звездами интернета. Они исполнили легендарный хит Русланы "Дикі танці", с которым певица в 2004 году победила на Евровидении, и вызвали огромный восторг как среди украинцев, так и иностранцев.

Видео с зажигательной композицией в исполнении коллектива посмотрели на платформе TikTok 1,5 миллиона раз. Более того, запись уже собрала свыше 120 тысяч лайков и впечатляющее количество комментариев с комплиментами.

Пользователи сети откровенно признавались, что просто не могли перестать слушать хит Евровидения в исполнении хора, а многие отмечали, что все их внимание "украла" дирижер Ольга Бабошина. Она отдавала всю себя любимому делу и излучала невероятную энергию, благодаря чему покорила сердца зрителей со всего мира.

Хор "Леонтович-капела" підкорив мережу Источник: Скриншот

"Дирижер просто зажигает! Сначала я смотрела на нее, а во второй раз уже слушала, потому что иначе просто невозможно".

"Я уже 20 раз слушаю по кругу. Где-нибудь есть полная версия песни?"

"Класс! А от дирижера не могла оторвать глаз".

"Руководительница хора – настоящая жемчужина".

"Такой кайф. Руслана будет гордиться! Эта энергия – просто нечто".

"Мне очень нравится энергия дирижера. Она такая зажигательная, что я сильно чувствую ее энергию и двигаюсь в ее ритме".

У мережі в захваті від колективу Источник: Скриншот

Серця публіки підкорила диригентка Источник: Скриншот

Что известно о хоре

Коллектив "Леонтович-капелла" был создан в октябре 2018 года и стал возрождением традиций хоровой капеллы им. Николая Леонтовича, на базе которой в 1937 году была основана Винницкая филармония. Творческий коллектив ансамбля насчитывает более 30 человек, а его художественным руководителем и главным дирижером является заслуженная деятельница искусств Украины Ольга Бабошина.

Ольга Бабошина є художньою керівницею хору Источник: facebook.com/leontovichkapelaoficial

Хор выработал свой уникальный стиль, сочетая академическую традицию с элементами эстрадно-джазового звучания. Артисты активно включают в свой репертуар произведения современных украинских и зарубежных авторов и аранжировщиков.

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