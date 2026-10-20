От дружбы на расстоянии до любви: Маша Кондратенко впервые показала своего бойфренда-режиссера, которого долгое время скрывала от публики

Украинская певица Маша Кондратенко впервые рассказала о своих отношениях с режиссером и клипмейкером Юрием Чайкой. Оказалось, что пара начала встречаться еще год назад, однако не спешила выносить на публику серьезные изменения в личной жизни.

Завесу над своей историей любви Кондратенко и Чайка приоткрыли в интервью для Cosmopolitan. Что интересно, сначала артистка даже не рассматривала режиссера как потенциального бойфренда, однако судьба уготовила для их отношений кардинально иные планы.

Маша Кондратенко объявила о... Источник: Владлен Лысенко для Cosmopolitan Развернуть

Маша Кондратенко и Юрий Чайка познакомились в 2022 году, когда вместе работали над клипом на песню "Ведмеді-балалайки". Как вспоминала артистка, уже на первой встрече в Zoom она обратила внимание на внешность режиссера, а впоследствии была искренне поражена его галантностью.

"Лично мы встретились уже в Одессе, когда приехали на съемки. Юра вместе с продюсером клипа встретили нас у поезда и сразу отвезли в очень классную кофейню, где угостили гранатовым колд-брю. Уже тогда я обратила внимание, какой он джентльмен и просто необыкновенно приятный человек. После этого знакомства мы начали поддерживать дружеские отношения на расстоянии, ведь я жила в Киеве, а он в тот момент – в Одессе. К тому же тогда я была в других отношениях, поэтому вообще не рассматривала Юру как потенциального парня", – поделилась певица.

Отношения пары длятся уже год. Источник: Владлен Лысенко для Cosmopolitan

Со своей стороны Юрий Чайка признался, что его симпатия к Маше Кондратенко возникла с первого взгляда. Исполнительница приятно удивила режиссера своей человечностью и отсутствием какой-либо надменности, присущей многим звездам шоу-бизнеса.

В конце концов их дружба переросла в глубокие чувства. По словам Кондратенко, она окончательно поняла, что между ней и Юрием Чайкой все серьезно, когда режиссер помог ей починить бойлер. Для артистки всегда было важно не только слышать слова о симпатии, но и видеть конкретные поступки.

"Но если честно, тогда я особо не задумывалась, в отношениях мы уже или нет. Именно Юра первым четко определил, что мы пара, и я ему за это очень благодарна. В начале отношений у многих возникает неопределенность: мы встречаемся или просто проводим время вместе? Есть ли у этого человека какие-то планы на общее будущее? А Юра очень быстро расставил все точки над "і", – рассказала знаменитость.

Певица поняла по поступкам р... Источник: Владлен Лысенко для Cosmopolitan Развернуть

Эта ситуация глубоко запечатлелась и в памяти Юрия Чайки. Он вспомнил, что тогда после работы "мчался" за инструментами, ведь хотел помочь Маше Кондратенко не потому, что "надо", а потому, что ставил ее комфорт, улыбку и спокойствие выше собственного удобства.

Что интересно, решение вывести личную жизнь из тени далось певице нелегко. У нее был довольно болезненный опыт публичных отношений, поэтому долго держала свои сердечные дела под семью замками. Однако со временем Маша Кондратенко поняла, что хочет делиться совместными моментами с Юрием Чайкой, в чем режиссер ее полностью поддержал.

"Для нас все довольно просто: мы не чувствуем, что один из этих миров нам мешает. Есть наша личная жизнь, есть ее публичная жизнь, есть моя – и все это может прекрасно сосуществовать. Мне нравится, что мы раскрываем нашу историю именно тогда, когда оба готовы к этому", – подчеркнул клипмейкер.

Кондратенко и Чайка открыли... Источник: Владлен Лысенко для Cosmopolitan Развернуть

Как признались влюбленные, отношения раскрыли в каждом из них совершенно новые стороны. Маша Кондратенко научилась прямо говорить о своих чувствах и стала более нежной, тогда как Юрий Чайка наконец-то почувствовал свободу быть самим собой.

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