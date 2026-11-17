Ведущая телемарафона Анастасия Даугуле вышла замуж за ресторатора Савву Либкина: их свадьба поразила сеть
Ведущая телемарафона Анастас...
Развернуть
Телеведущая Анастасия Даугуле и одесский ресторатор Савва Либкин поженились после возобновления отношений, которые завершили в конце 2017 года. Влюбленные устроили празднование у моря и в одном из ресторанов жениха.
Свадебные фотографии пары опубликовала фотограф по имени Стефания в Instagram. "Свадьба Савелия и Анастасии", – лаконично подписали снимки.
Фотографии сделали в ретро-стиле.
Источник: instagram.com/stefany.amam
На фотографиях, сделанных в ретро-стиле, Даугуле и Либкин позируют в нескольких образах, не скрывая счастливых улыбок.
Судя по опубликованным снимкам, свадебная фотосессия состоялась в теплое время года. Молодожены фотографировались на пляже и в одном из одесских заведений Либкина.
Молодожены фотографировались на пляже.
Источник: instagram.com/stefany.amam
В комментариях пару и снимки осыпали комплиментами:
"Как же круто! Невероятные фото".
"Стефа, ты, как всегда, гениальна. На этих фото столько жизни".
"Вот это уровень вау, работа – супер".
"Это невероятно".
"Это вау! Какие живые, сочные фото".
"Анастасия – невероятная женщина, коллега, телеведущая! Радуюсь за молодоженов! Фото невероятные".
"Вау! И фото супер. И за Сааву я рада".
Комментарии.
Источник: скриншот
Комментарии.
Источник: скриншот
История отношений телеведущей и ресторатора началась примерно десять лет назад. Они встречались с 2014 года, однако в конце 2017-го решили расстаться. Несмотря на это, бывшим влюбленным удалось сохранить общение.
Позже их пути снова пересеклись, а в декабре 2025 года Даугуле уже рассказывала о возобновлении общения с Либкиным. В интервью изданию "Коротко про" телеведущая призналась, что оба за это время изменились и теперь пытаются построить совместную жизнь на новых основах.
Фото со свадьбы Анастасии Даугуле.
Источник: instagram.com/stefany.amam
"Я рада, что мы возобновили общение. Мы давно знаем друг друга. Но долго не общались. Думаю, каждый из нас изменился", – говорила она.
Даугуле также объяснила, что много работала над собой и искала внутренней гармонии, поскольку считает ее важным условием здоровых отношений.
"Человек становится гармоничным в отношениях, когда находит гармонию с собой. Уверена в этом. И эту гармонию искала активно и настойчиво. Мне кажется, я изменилась. Мне кажется, изменился и Савва. Сейчас мы пытаемся построить гармоничную, общую вселенную", – делилась телеведущая.
Фото со свадьбы Анастасии Даугуле.
Источник: instagram.com/stefany.amam
Анастасия Даугуле родилась в 1975 году в Риге. Она имеет звание заслуженной журналистки Украины, работает на телеканале "Интер" и ведет эфиры национального телемарафона "Единые новости".
После окончания гимназии переехала в Украину, где поступила на исторический факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Там журналистка специализировалась на истории Древнего Рима и параллельно изучала политологию.
Фото со свадьбы Анастасии Даугуле.
Источник: instagram.com/stefany.amam
В то же время личная жизнь Саввы Либкина была насыщенной. Его первой официальной женой стала Римма Сокол, на которой он женился в 1985 году. У супругов родилась дочь Юлия. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения.
Позже у Либкина были отношения с женщиной по имени Елена, с которой он не регистрировал брак. В 2000 году у них родилась дочь Николь. Еще одной официальной женой ресторатора стала Лилия. В этом браке родились две дочери – София и Мия.
Фото со свадьбы Анастасии Даугуле.
Источник: instagram.com/stefany.amam
В апреле 2021 года Либкин женился на журналистке и продюсере Марине Маричевой. Свадьба состоялась в одном из его одесских ресторанов. Однако уже в декабре 2023-го ресторатор сообщил о разводе. По его словам, решение было обоюдным.
Ранее OBOZ.UA писал, что 56-летняя Ирина Билык, которой приписывали роман с молодым любовником, заинтриговала заявлением о предстоящей свадьбе.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение