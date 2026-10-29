Тяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именем

32-летняя украинская актриса Катерина Тишкевич, которая годами борется с хроническими головными болями, впервые стала мамой. 28 октября она родила сына, которого вместе с мужем, актером Валентином Томусяком, назвала Даниэлем.

Супруги уже поделились первыми снимками с новорожденным из роддома в Instagram, опубликовав трогательные семейные кадры с первенцем. На нескольких фото молодой папа позирует с малышом на руках, а на других запечатлены их первые совместные часы втроем.

Катерина Тишкевич родила сына. Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Ну привет, сынок. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данелик. Вот ты и с нами", – подписали новоиспеченные родители эту серию фото.

Супруги поделились первыми с... Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych Развернуть

О том, что они с мужем ждут первенца, Катерина Тишкевич рассказала в июне 2026 года. На тот момент актриса была на пятом месяце беременности. По словам знаменитости, они с Валентином Томусяком осознанно подошли к решению стать родителями и заранее проконсультировались с врачами.

На нескольких фото молодой п... Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych Развернуть

Долгое время пара откладывала беременность из-за состояния здоровья Тишкевич. Актриса много лет борется с хроническими головными болями, которые существенно влияли на ее повседневную жизнь. Поэтому она принимала сильнодействующие препараты, в частности антидепрессанты, и волновалась, не навредит ли лечение будущему ребенку.

Первый триместр оказался неп... Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych Развернуть

В то же время первый триместр оказался непростым для будущей мамы. На восьмой неделе беременности у Катерины Тишкевич произошло сильное кровотечение, из-за которого она боялась потерять ребенка. После обращения в больницу и обследования медики подтвердили, что сердце малыша бьется, и назначили необходимое лечение.

На нескольких фото молодой п... Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych Развернуть

О проблемах с хроническими головными болями актриса публично рассказала в 2022 году. К тому времени она уже около восьми лет боролась с болезнью, которая могла внезапно лишить ее возможности работать и нормально функционировать. Из-за ухудшения самочувствия знаменитость не раз обращалась за медицинской помощью и проходила лечение, которое оказывалось безрезультатным.

Первый триместр беременности... Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych Развернуть

Еще одним вариантом улучшить состояние Тишкевич была электрошоковая терапия. Однако этот метод артистка оставляла на крайний случай, поскольку после процедуры был шанс "выйти умственно отсталой или вообще не разговаривать". Но со временем лечение хронических головных болей все же дало результат. В интервью OBOZ.UA Катерина Тишкевич рассказала, что долгое время обходится без препаратов и готова возобновить карьеру.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Катерина Тишкевич эвакуировалась из Киева из-за российских обстрелов, но решила не ехать на запад Украины.