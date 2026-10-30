Вандалы разрисовали российскую дачу Пугачевой и оставили провокационную надпись. Видео

Эстрадная певица Алла Пугачева, которая публично выступила против полномасштабной войны и еще в 2022 году покинула территорию РФ, до сих пор не дает покоя россиянам. Вандалы решили повредить ее дачу в Подмосковье, разрисовав забор красной краской.

На недвижимости артистки в поселке Малые Бережки оставили провокационную надпись "Офис "Моссада" в РФ". Создание этого "шедевра" вандалы записали на видео, которое уже разлетелось по росмедиа, правда, смелости показать лица так и не набрались.

Эта фраза, вероятнее всего, стала своеобразным выражением недовольства решением Аллы Пугачевой уехать из страны-агрессора в Израиль вместе с семьей. "Моссад" – это израильская внешняя разведывательная служба, которая является одной из самых влиятельных в мире.

Вандалы оставили на заборе д... Источник: Скриншот Развернуть

Стоит заметить, что ранее, как утверждают пропагандисты, эстрадная певица пыталась избавиться от дачи в Подмосковье. Алла Пугачева подарила недвижимость своему внуку Никите Преснякову, а в 2023 году ее вообще выставили на продажу.

Пугачева подарила дачу в Подмосковье внуку. Источник: Росмедиа

Однако пока не нашлось людей, которые согласились бы приобрести дом площадью 760 квадратных метров на берегу водохранилища. Из-за этого стоимость дачи упала со 152 миллионов рублей (85 382 855 грн) до 115 млн (64 605 809 грн).

Дом выставили на продажу. Источник: Росмедиа

В четырехэтажном особняке есть кинозал, бильярдная, хаммам и бассейн. На территории, помимо основного дома, также расположены жилье для персонала площадью 80 кв. м и гараж с парковкой. Общая площадь участка составляет примерно 55 соток.

Семья артистки пытается изба... Источник: Росмедиа Развернуть

Площадь недвижимости составл... Источник: Росмедиа Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алла Пугачева выставила на продажу единственное жилье в Москве по соседству с Киркоровым.