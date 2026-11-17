"Все в восторге от наших брендов!" Какие образы взяла с собой Miss International Ukraine на конкурс в Японию. Фото

В период с 11 по 27 ноября в Японии проходит один из самых престижных конкурсов красоты Miss International 2026, для которого представительница Украины Дарья Харитонова подготовила невероятные образы. Модель взяла с собой как изысканные вечерние платья, так и сдержанные костюмы, а главной особенностью ее гардероба на международной арене стало то, что почти все аутфиты создали украинские дизайнеры.

С первого дня конкурса Харитонова одета с иголочки, что уже успели оценить участницы из других стран. Фотографиями в эффектных луках Miss International Ukraine поделилась в своем Instagram.

Для первых официальных мероприятий в рамках конкурса красоты Дарья Харитонова выбрала изысканные костюмы отечественного бренда Mint. Она блистала в деловом образе модного коричневого цвета, который позже сменила на более женственный голубой комплект, что состоял из юбки и пиджака, и дополнила его белой рубашкой.

Украинка демонстрирует непре... Источник: instagram.com/haritonovadd Развернуть

Модель впечатляет своими обр... Источник: instagram.com/haritonovadd Развернуть

На шоу талантов представительница Украины на Miss International 2026 появилась в монохромном образе оттенка бургунди от Gepur. Приталенный жакет с фактурными плечами прекрасно подчеркнул ее изящную талию, а юбка, которая расширялась книзу, акцентировала внимание на длинных ногах.

Харитонова отдает предпочтен... Источник: instagram.com/haritonovadd Развернуть

Во время следующего этапа конкурса Дарья Харитонова продемонстрировала элегантное черное платье в пол с небольшим шлейфом. "Изюминка" наряда от бренда OLYA MAK заключалась в открытой спине и разрезе на декольте.

Дарья Харитонова одела изысканное платье. Источник: instagram.com/haritonovadd

Для приветственного ужина Miss International Ukraine выбрала полупрозрачное платье, декорированное мерцающим растительным узором по всей длине.

Дарья Харитонова привезла в... Источник: instagram.com/haritonovadd Развернуть

Дарья Харитонова уже раскрыла и то, как будет выглядеть в финале конкурса красоты. Во время заключительного этапа Miss International 2026 украинка продемонстрирует изысканное корсетное платье с открытыми плечами. На верхней части наряда мерцающие камни образуют интересный узор, который эффектно контрастирует с нежной накидкой.

В финале Miss International... Источник: instagram.com/haritonovadd Развернуть

Аутфиты Харитоновой на конкурсе красоты произвели на других участниц большое впечатление, о чем украинка рассказала в своем небольшом блоге: "Одеваю украинское. Все просто в восторге от наших украинских брендов".

Не менее эффектный образ Харитонова привезла в Японию и для конкурса национальных костюмов. Наряд украинки, который получил название "Пани Гетьманша", олицетворяет мудрость, благородство и силу украинской женщины.

Для конкурса красоты создали... Источник: instagram.com/missukraine_official Развернуть

Напомним, что Дарья Харитонова получила шанс представить Украину на Miss International 2026 после того, как получила главную корону отечественного конкурса красоты Miss International Ukraine. Она профессионально занимается спортивными бальными танцами, имеет титулы чемпионки мира среди юниоров и чемпионки Европы среди взрослых, а также развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026.