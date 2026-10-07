Украинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с ней

Украинский продюсер Алексей Комаровский, которого в свое время подозревали в отношениях с кинозвездой Натальей Денисенко, рассказал, что испытывает романтические чувства к одной из украинских актрис. Режиссер не захотел публично раскрывать имя женщины, которая покорила его сердце, ведь даже ей самой пока не признался в симпатии.

Этим откровением Комаровский поделился в интервью для проекта "Ранкова кава". Чтобы публика не догадалась, в кого влюбился продюсер, он отказался описывать внешность актрисы, лишь абстрактно отметил, что она настоящая красавица.

Когда журналистка затронула тему личной жизни Алексея Комаровского, он сначала попытался как бы отстраниться от этого разговора. Но все же на уточняющий вопрос, нравился ли продюсеру кто-то больше, чем партнер или друг, он ответил: "Нравился. Кто? Не скажу, потому что все получается слишком легко. У меня до сих пор есть симпатия к одной красавице, о которой она не знает. Возможно, она чувствует, но не знает. Это актриса".

Алексей Комаровский заговори... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время Алексей Комаровский подчеркнул, что не может быть с актрисой, в которую влюбился. Как пояснил кинорежиссер, он не хочет смешивать профессию с личной жизнью. Кроме того, Комаровский считает, что сейчас не лучшее время для построения отношений.

Напомним, что нежелание продюсера вдаваться в подробности своих сердечных дел не уберегло его от приписывания романов. В 2025 году активно распространялись слухи, будто Алексей Комаровский находится в отношениях с Натальей Денисенко, из-за чего актриса якобы и ушла от мужа Андрея Фединчика. Некоторое время кинодеятели никак не комментировали такие обвинения, но в конце концов Комаровский решил расставить все точки над "i".

Режиссеру и Денисенко припис... Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi Развернуть

"Как всегда, слишком много драмы и выдумок. Да, мы с Натальей действительно проводим много времени вместе, но это связано исключительно с работой, репетициями и съемками. И единственные предложения, которые я делаю ей, – это новые роли в фильмах. И именно сейчас мы работаем над новым семейной комедийным фэнтези (фильмом "Хрещатик, 48/2", – Ред.)", – говорил режиссер.

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