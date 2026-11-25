Украина прервала 11-летнюю серию неудач на "Мисс Вселенная": какое место заняла Анна Никонова в гранд-финале

Украинка Анна Никонова грандиозно поставила точку в серии неудач нашей страны на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Она вошла в число 30 лучших участниц юбилейного 75-го соревнования, чего представительницы Украины не могли добиться последние 11 лет.

На разных этапах конкурса Анна Никонова покорила как профессиональное жюри, так и зрителей, поэтому ее выбрали в число лидеров среди 116 красавиц. О достижении модели в гранд-финале сообщили на официальной Instagram-странице "Мисс Вселенная Украина".

Анна Никонова вошла в число... Источник: instagram.com/missukraine_universe Развернуть

Украина впервые за 11 лет до... Источник: Скриншот Развернуть

В прошлый раз представительница нашей Родины эффектно вписала свое имя в историю "Мисс Вселенная" еще в 2014 году. Тогда Диана Гаркуша вошла в пятерку лучших и завоевала титул второй "Вице Мисс". После этого началась "черная полоса" Украины на конкурсе красоты, которую прервала Никонова.

Украинка впечатляла жюри "Мисс Вселенная 2026", который прогремел в городе Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), своей красотой и непревзойденными образами. Так, например, во время дефиле в мерцающем купальнике Анна Никонова продемонстрировала впечатляющую форму. А в вечернем платье от GASANOVA она поставила в центр внимания свою элегантность.

Украинка продефилировала в купальнике. Источник: instagram.com/missukraine_universe

Никонова впечатляла жюри вел... Источник: instagram.com/missukraine_universe Развернуть

Особенно эффектным был национальный костюм Анны Никоновой, получивший название "Золотая пектораль". Образ, вдохновением для создания которого стала уникальная скифская пектораль, символизирует силу семейной памяти и красоту украинской культуры.

Анна Никонова представила на... Источник: instagram.com/missukraine_universe Развернуть

Отметим, что победительницей "Мисс Вселенная 2026" была выбрана представительница Пуэрто-Рико – Дженнифер Баррето. Она стала первой матерью и замужней женщиной, завоевавшей этот титул после отмены соответствующих ограничений для участниц.

Дженнифер Баррето победила н... Источник: instagram.com/missuniverse Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинка Мария Желяскова впервые в истории стала второй "Вице-мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026.