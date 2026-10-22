"Украина победит!" Стало известно, каким будет "сказочный" номер Эрики Колесниченко на Детском Евровидении 2026. Видео

Уже в эту субботу, 24 октября, состоится финал Детского Евровидения 2026, поэтому публике постепенно приоткрывают завесу над эффектным номером представительницы Украины Эрики Колесниченко на международной арене. Несколько дней назад зрители увидели первые фото юной артистки на сцене Мальты, а после второй репетиции появилась запись фрагмента ее постановки, которая позволила лучше рассмотреть все детали.

Для участия в песенном конкурсе украинская делегация подготовила настоящее шоу, в котором гармонично сочетаются вокал, зажигательная хореографическая постановка и световые эффекты. Видео с репетиции доступно для просмотра на YouTube-канале "Євробачення Україна".

Во время исполнения конкурсного трека NOT A LULLABY Эрика Колесниченко будет на сцене не одна. Динамики выступлению юной артистки добавит балет, участники которого не будут показывать на сцене свои лица, а движениями сыграют роль живых декораций. Как можно увидеть в ролике, в какой-то момент танцоры, например, превратятся в "велосипед" для представительницы Украины на Детском Евровидении 2026.

Эрика Колесниченко устроит н... Источник: Скриншот Развернуть

Да и сама Эрика Колесниченко не будет просто стоять на арене. В перерывах между куплетами исполнительница будет присоединяться к хореографическим постановкам, благодаря чему ее номер не позволит еврофанам ни на миг оторвать глаз. Игривое настроение постановки усилит розовый костюм артистки, разработанный стилистом Александром Грековым.

Появились новые детали номер... Источник: Скриншот Развернуть

Фрагмент конкурсного номера Эрики Колесниченко произвел фурор в сети, поэтому ей уже даже уверенно пророчат победу:

"Боже, мне 37, а как это увидела – слезы на глазах от красоты. И мурашки. Супер. Вот это будет сказочный номер. Браво!".

"Королева".

"Украина победит!".

"Эрика молодчина".

В сети в восторге от постановки. Источник: Скриншот

Эрике Колесниченко пророчат победу. Источник: Скриншот

Однако, как стало известно из ролика из-за кулис репетиций Эрики Колесниченко на главной сцене Европы, прогоны постановки не всегда проходили гладко. Так, например, из-за работы пиротехники артистке было сложно взять ноту, поскольку ей не хватало кислорода, а также возникали проблемы со звуком в наушниках. Но команда уверена, что эти трудности удастся устранить и ничто не помешает Колесниченко достойно представить Украину в финале.

Напомним, что украинская артистка выйдет на сцену Детского Евровидения 2026 под номером 11. Она исполнит энергичную композицию NOT A LULLABY, которая является манифестом-обращением к аудитории с призывом пробудиться, быть смелыми и верить в себя.

Артистка выйдет на сцену под номером 11. Источник: Corinne Cumming / EBU

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