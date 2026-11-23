Участница "Голосу" выступила с хитом от ИИ и вывела из себя двух тренеров: почему в эфире вспыхнула ссора и какой "антирекорд" установила Украина

На сцене 14-го сезона "Голосу країни" разгорелся спор из-за искусственного интеллекта. 47-летняя участница из Харькова Оксана Петрова исполнила Червоний мак" – песню, которую сначала создали с помощью ИИ, а позже перепела певица SKYLERR. Однако ни один из тренеров не нажал кнопку, а выступление вызвало дискуссию о будущем музыки.

Видео этой стычки появилось на YouTube. Больше всего возмущение выбор композиции вызвал у Артема Пивоварова и Тины Кароль. Наталья Могилевская, напротив, встала на защиту участницы, назвав ее выбор проявлением современности. Спор между тренерами настолько обострился, что Пивоваров даже поднялся со своего кресла.

Перед выходом на сцену Оксана рассказала, что работает преподавателем вокала в харьковском культурном учреждении, любит велоспорт и воспитывает внуков. Она призналась, что давно хотела попробовать себя в роли артистки, а после 40 лет почувствовала новую уверенность в собственных силах.

После исполнения Червоного мака" тренеры объяснили, почему не повернулись к ней. Артем Пивоваров отметил, что у Оксаны хороший потенциал, однако эмоции во время выступления порой опережали вокальные возможности. В то же время главное замечание музыканта касалось именно выбора песни.

Оксана Петрова исполнила Червоний мак". Источник: скриншот

"Неужели, Оксана, среди всех самых красивых украинских песен, среди всех песен мира не нашлось песни, которая подошла бы вашему образу, которую создал человек, а не искусственный интеллект?" – обратился он к харьковчанке.

Наталья Могилевская не согласилась с такой позицией и решила поддержать участницу. Она подчеркнула, что та не побоялась выйти на сцену и исполнить современную композицию, несмотря на свой возраст.

"Вы набрались смелости показать свой талант, свою современность. Сколько вам лет? 47. Ну, это круто. И человек поет песню искусственного интеллекта. Она современная!"– сказала артистка.

Оксана Петрова исполнила "Красный мак". Источник: скриншот

Пивоваров не скрыл возмущения такой оценкой. "В чем крутость, Алексеевна? В чем крутость?" – переспросил он, а после слов Могилевской о том, что ИИ-музыка сейчас в тренде, заявил: "Я не считаю, что это нужно терпеть!"

Позже певец привел в пример Австрию, где, по его словам, запретили размещать ИИ-музыку на стриминговых платформах. Он также упомянул исследование, согласно которому Украина опережает другие страны по популярности композиций, созданных искусственным интеллектом.

К дискуссии присоединилась Тина Кароль. Источник: скриншот

К дискуссии присоединилась Тина Кароль. Она обратила внимание, что проблема не ограничивается музыкой, ведь искусственный интеллект используют и для создания фальшивых новостей и блогеров, которые выдают себя за военных и распространяют дезинформацию.

"Вы красивая женщина, вы прекрасны, но пойте то, что пишет человек. Тем более что в Украине так много авторов", – обратилась певица к Оксане Петровой.

В итоге дискуссия завершилас... Источник: скриншот Развернуть

Кароль также объяснила, почему, по ее мнению, композиция не слишком подходила для живого исполнения. По словам тренера, мелодия не была создана с учетом особенностей человеческого голоса, поэтому участнице было сложно раскрыть вокал.

Дмитрий Монатик со своей стороны поделился историей о том, как его тесть увлеченно слушал композиции, созданные искусственным интеллектом, даже не подозревая об их происхождении. Певец признался, что был удивлен реакцией родственника, которому музыка "просто нравилась".

Комментарии под выпуском. Источник: скриншот

Наталья Могилевская также поинтересовалась у Оксаны, почему она остановилась именно на "Червоном маке". Участница ответила, что хотела исполнить что-то необычное и энергичное.

В итоге дискуссия завершилась доброжелательно: тренеры поблагодарили харьковчанку за выступление, а Монатик предложил поддержать ее аплодисментами за попытку оживить композицию, созданную искусственным интеллектом.

Комментарии под выпуском. Источник: скриншот

Какой антирекорд Украина установила по популярности музыки, созданной ИИ

По данным проекта Bezodnya Music, Украина заняла первое место среди пяти исследованных стран по доле прослушиваний композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи проанализировали 15 музыкальных чартов YouTube Music, Spotify и Apple Music в Украине, Польше, Франции, Великобритании и США. Оказалось, что около 24% всех прослушиваний в исследованных украинских чартах приходилось на композиции, созданные ИИ. Это самый высокий показатель среди стран, попавших в анализ.

Какой антирекорд Украина уст... Источник: instagram.com/bezodnya.music Развернуть

Больше всего ИИ-треков в Украине оказалось на YouTube Music – они составили 36% прослушиваний в изученных чартах платформы. В Apple Music показатель достиг 9%, а в Spotify – 4%.

Ранее OBOZ.UA писал, что YouTube начнет помечать песни, созданные искусственным интеллектом. Нововведение коснется как основной платформы сервиса, так и его приложений, в частности YouTube Music.