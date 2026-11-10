Участницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2026" Анна Никонова поразила участниц из других стран своим невероятным образом. Во второй день соревнования она одела соблазнительное багряное платье Naomi от украинского бренда BALYKINA.

Наряд Анны Никоновой отличался интересным фактурным силуэтом. Эластичная ткань платья плавно спускалась от высокого выреза халтер до объемных складок на бедрах, одновременно подчеркивая стройную талию украинки. "Изюминкой" образа от BALYKINA, стоимость которого составляет 36 340 гривен, стала открытая спина. Кадрами в эффектном платье Никонова поделилась в своем Instagram.

Анна Никонова поразила плать... Источник: instagram.com/ananikonovaa Развернуть

Образ подчеркнул фигуру украинки. Источник: Скриншот

Соблазнительное платье украинки произвело сильное впечатление на других участниц конкурса. Узнав больше об образе Анны Никоновой, представительница Израиля на "Мисс Вселенная 2026" Дениэль Яблонка с восторгом воскликнула и подчеркнула, что они обе выглядят невероятно привлекательно.

Дениэль Яблонка высоко оцени... Источник: Скриншот Развернуть

Со своей стороны участница из Сербии Николина Вуйчич была гораздо щедрее на комплименты. Она прямо сказала украинке: "Мне нравится твой образ", после чего даже начала расспрашивать о бренде платья.

Анна Никонова покорила Никол... Источник: Скриншот Развернуть

Платье Никоновой стоит 36 340 гривен. Источник: Скриншот

Напомним, что Анна Никонова получила шанс представить нашу страну на мировой арене после того, как завоевала главную корону национального конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина 2026". Главный этап юбилейного 75-го конкурса "Мисс Вселенная" состоится 24 ноября в Пуэрто-Рико.

Никонова получила главную ко... Источник: instagram.com/ananikonovaa Развернуть

Никонова родилась в Киеве в большой семье – у нее есть сестра-близнец и еще восемь братьев и сестер. По специальности она педагог-психолог, а недавно закончила магистратуру в Кембриджском университете. Представительница Украины на "Мисс Вселенная 2026" защитила диссертацию, в которой на примере борьбы украинок за право голоса исследовала, как критическая педагогика и обновленные методы преподавания формируют у детей осознанное отношение к роли женщины в политике. Она также работает в украинском Образовательном холдинге А+, где хочет разрабатывать интересные учебные программы для учеников.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как жюри на самом деле выбирает победительницу "Мисс Вселенная Украина" и какое фиаско случилось с "королевой" Никоновой в этом году.