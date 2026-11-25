В России внезапно исчез мемориал певице, чей голос был "символом Украины": скандал получил неожиданный финал

В России вернули мемориальную доску украинской оперной певице Оксане Петрусенко, которую недавно демонтировали с фасада бывшего театра имени Тинчурина в Казани. Сначала на освободившемся месте планировали установить памятный знак в честь татарского певца Фахри Маннапова, но на том месте снова появилась украинка.

Как позже сообщили российские медиа, табличку якобы временно сняли из-за ненадежного крепления, а после проверки отремонтировали и вернули на место.

"Мемориальную доску сняли после того, как обнаружили ненадежное крепление. Это выяснилось во время подготовки к открытию доски Маннапову. Проверили все доски, размещенные на здании бывшего театра Тинчурина на улице Горького. Доску укрепили, вымыли и вернули на место. Политического подтекста нет", – заявили местные власти.

Как выглядит табличка. Источник: росСМИ

До этого журналисты обращались в министерство культуры Татарстана, чтобы выяснить причины исчезновения мемориальной доски. Тогда ответа не получили. В то же время журналисты предполагали, что на месте доски Петрусенко собирались установить памятный знак татарскому певцу Фахри Маннапову.

Церемонию открытия его мемориальной доски планировали провести 17 ноября, но мероприятие перенесли. Между тем табличка в честь Петрусенко вернулась на фасад здания.

Мемориальную доску украинской певице установили еще в 2008 году по инициативе нижнекамского украинского общества "Вербиченька". На ней есть надписи на татарском, русском и украинском языках.

В 1934 году она стала солист... Источник: Кадр из видео Развернуть

Чем прославилась Оксана Петрусенко

Оксана Петрусенко родилась 18 февраля 1900 года в Балаклее на Харьковщине. Она стала одной из самых выдающихся представительниц украинской вокальной школы, а ее голос называли голосом-символом Украины.

В 1927–1929 годах певица выступала в Казанском оперном театре. Там она завоевала популярность и получила от местной публики прозвище "украинская соловушка". Петрусенко также общалась с будущими классиками татарской культуры – композитором Салихом Сайдашевым и театральным деятелем Гаем Тагировым.

Позже артистка переехала в Свердловск, а в 1934 году стала солисткой Киевского театра оперы и балета. Особое признание ей принесло исполнение партии Наталки в опере "Наталка Полтавка" Николая Лысенко. Также она пела в операх "Запорожец за Дунаем", "Пиковая дама", "Князь Игорь" и "Евгений Онегин".

В 1927–1929 годах певица выс... Источник: Кадр из видео Развернуть

Петрусенко умерла 15 июля 1940 года в Киеве в возрасте 40 лет – через восемь дней после рождения младшего сына. Ее похоронили на Байковом кладбище.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядит могила Оксаны Петрусенко в Киеве.