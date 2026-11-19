"У нее же есть муж!" MELOVIN удивил ведущую откровением о "романе" с Ламой, у которой есть возлюбленный на 18 лет моложе

Украинский певец MELOVIN неожиданно признался в нестандартных отношениях со своей коллегой по цеху Lama, которая уже долгое время строит общую историю любви с младшим на 18 лет возлюбленным Романом. По словам артиста, между ними разгорелся "тантрический роман", который совершенно не имеет вульгарного подтекста.

Знаменитости испытывают особое влечение друг к другу, что напрямую отражается на их совместном творчестве. Таким откровением MELOVIN поделился в проекте "Наедине с Гламуром".

"У нас с Ламой тантрический роман. Мы друг друга любим. Это такая очень красивая любовь: тантрическая, мелодичная, музыкальная. Без всякой пошлости и всего такого. Но нас что-то очень часто возбуждает. В какие-то моменты мы замечаем взгляды друг друга, беремся за руки и такие: "Ну что? Пишем еще хит". Что-то прикольное происходит", – рассказал певец.

MELOVIN рассказал о "тантрич... Источник: Скриншот Развернуть

Кстати, артисты даже нашли объяснение такой особой связи. Как отметил MELOVIN, они с Lama вместе посетили практику, которая показала, что в прошлой жизни они якобы были парой.

"Именно поэтому нас так сильно тянет друг к другу. Иногда я пишу Наталье (настоящее имя Lama. – Ред.), что скучаю без нее. Говорю: "Наталья, давай встретимся. Мне грустно жить без тебя", – раскрыл знаменитость.

Артисты чувствуют особую связь между собой. Источник: instagram.com/melovin_official

Услышав такое признание MELOVIN, ведущая не смогла сдержать эмоций и произнесла: "У нее же есть муж!". На удивление интервьюера артист со смехом ответил: "А у меня нет. Поэтому мы квиты".

Напомним, что Lama состоит в отношениях с Романом, который младше ее на 18 лет, с 2016-го. Они познакомились в Херсонской области, когда певица отдыхала на море. Сначала между Lama и Романом завязалось хорошее общение, которое со временем переросло в чувства.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 50-летняя певица Lama рассказала о преимуществах молодых мужчин и недостатках тех, кому за 40.