В сети "заплевали" звезду Евровидения Alyona Alyona за доброе дело: как она ответила

Украинская рэпер Alyona Alyona неожиданно столкнулась с волной хейта из-за того, что продает свои подержанные вещи на маркетплейсе Shafa. Пользователи сети нашли аккаунт звезды Евровидения 2024 года на онлайн-платформе и попытались пристыдить ее за такую деятельность.

В Threads появился пост со скриншотами профиля артистки, в котором говорилось: "Неужели у Алены все так плохо, что приходится продавать вещи на Shafa?". Другому же пользователю не понравилось то, что исполнительница хочет получить деньги за свои вещи, мол, могла бы отдать их бесплатно.

Alyona Alyona захейтили чере... Источник: Скриншот Развернуть

Реперка зіткнулася з хейтом Источник: Скриншот

Alyona Alyona не оставила без ответа критику в свой адрес. В комментарии для программы "Сніданок з 1+1" рэпер подчеркнула: всегда выступала за осознанное использование вещей, поэтому даже до того, как стала популярной, не выбрасывала элементы своего гардероба, а обменивалась ими с близкими. А вот в 2019 году она решила создать аккаунт на маркетплейсе, чтобы дарить одежде "новую жизнь", и совсем не стесняется этого.

Звезда знает, что делает доброе дело, а хейтерам может сказать только одно: "Желаю им понять, что вещи имеют право на жизнь. Зачем накапливать этот хлам или просто отдавать, если я могу продать это тому, кому нужно, и таким образом собрать деньги на пожертвование или сшить новую вещь".

Кстати, по словам звезды Евровидения, в большинстве случаев цена на ее товары формируется алгоритмами сервиса. Исполнительница лишь изредка может повысить цену, если она оказывается неоправданно заниженной.

Артистка наголосила, що вист... Источник: instagram.com/alyona.alyona.official Развернуть

Среди пользователей сети нашлось немало тех, кто разделил позицию Alyona Alyona относительно осознанного потребления. Некоторые юзеры упрекнули хейтеров артистки за попытку выставить ее грамотный подход к использованию вещей как нечто плохое и напомнили, что даже всемирно известные звезды, такие как семья Кардашьян, не гнушаются продавать подержанные вещи.

"Максимальное уважение Алене за то, что она дарит вещам вторую жизнь. Это забота о планете, возможность для людей купить вещи по более низкой цене. Не понимаю осуждения".

"Это не "все так плохо", а разумное потребление. Ей это не нужно, может, понадобится другим".

"Дает вещам вторую жизнь, и это правильно. Планета и так очень загрязнена, а это пример разумного использования".

"Ким Кардашьян тоже перепродает свою одежду. Давайте и ее тоже пожалеем?"

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