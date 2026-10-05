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"У меня дома уже даже ЗАГС открыли, но..." Никитюк назвала причину, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка

Катерина Галущенко

Никитюк назвала причину, по...

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Телеведущая Леся Никитюк, которая в 2025 году обручилась с военнослужащим Дмитрием Бабчуком, до сих пор не оформила брак со своим возлюбленным. Пара уже стала родителями сына Оскара, однако свадьбу пока откладывает – знаменитость объяснила, что не хочет ограничиваться лишь формальной регистрацией и несколькими фотографиями.

Об этом Никитюк рассказала Андрею Беднякову в шоу "Де брехня?". Ведущий поздравил коллегу с бракосочетанием, но она уточнила, что официально они с Бабчуком еще не муж и жена.

"Пока не официально. Мы хотим нормальную свадьбу. А так просто пофотографироваться… У меня даже в доме уже открыли ЗАГС, но..." – сказала Никитюк.

Бедняков предположил, что телеведущая хочет устроить большой праздник, где гостей будут развлекать артисты: "То есть хочешь, чтобы наконец-то было классно, чтобы дядя Жора вел, чтобы все танцевали?"

"Обязательно. Дядя Жора – легенда. Это же мой первый продюсер", – ответила Никитюк.

Ранее ведущая уже рассказывала, что не планирует тихо расписываться. В мае она призналась Екатерине Осадчей, что хочет пышной свадьбы и мечтает пригласить на нее Андрея Данилко в образе Верки Сердючки. Никитюк шутила, что ее многочисленные друзья-коллеги могли бы по очереди развлекать гостей, а главным музыкальным гостем она видит именно Данилко.

Никитюк хочет пышную свадьбу.

Источник: instagram.com/lesia_nikituk

"Мы могли бы пойти зарегистрироваться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчаса поработают у меня на свадьбе. Тогда можно и без конверта прийти. Мы вообще хотим, чтобы у нас была Сердючка. Или мы с гостями, или мы вдвоем и Данилко", – поделилась ведущая.

Об отношениях Никитюк и Бабчука стало известно широкой публике осенью 2024 года, когда телеведущая впервые показала своего возлюбленного. В январе 2025-го она сообщила о помолвке. Предложение военнослужащий сделал во время совместного отдыха в Карпатах, опубликовав фото с кольцом и спросив возлюбленную: "Смотри, что я тебе принес, примеришь?"

В июне 2025 года Никитюк родила первенца – сына Оскара. Через несколько дней после родов она показала, как Бабчук встречал ее и новорожденного сына из роддома. Впоследствии пара крестила мальчика и раскрыла его имя.

Семейными фотографиями также...

Источник: instagram.com/special_my_profession

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что супруг Леси Никитюк, военнослужащий, перенес операцию и рассказал, что с ним произошло.

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