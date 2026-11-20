В больнице, где Ирина Федишин потеряла ребенка, сделали новое заявление: почему молчат о той ночи, будет ли суд и что на самом деле случилось с врачом

В львовской больнице Святой Анны, где Ирина Федишин пережила трагедию и потеряла нерожденную дочь, ответили на вопросы об обстоятельствах той ночи, возможном судебном иске и увольнении медика, участвовавшей в оказании помощи певице. Однако администрация учреждения отказалась объяснять, были ли нарушения в действиях персонала, сославшись на врачебную тайну.

Официальный ответ на запрос медиа "Фокус" предоставила директор медицинского учреждения Светлана Гаврилюк. Она сообщила, что больница пока не собирается судиться с артисткой и ее мужем из-за публичных обвинений. Также выяснилось, что врач, об увольнении которой стало известно после огласки этой истории, якобы ушла с должности по собственному желанию.

Официальный ответ на запрос... Источник: Фокус Развернуть

Журналисты обратились к администрации больницы, чтобы выяснить, что именно происходило, когда артистка обращалась за медицинской помощью, и о каких нарушениях внутренних протоколов говорилось ранее.

Однако в медучреждении объяснили, что не могут разглашать такую информацию. По словам директора, даже сам факт обращения пациента за помощью является врачебной тайной, поэтому подробности там публиковать не будут.

"Согласно ст. 39.1 основного закона об охране здоровья, информация, касающаяся оказания медицинской помощи, в том числе даже сам факт обращения, является медицинской тайной, которая может разглашаться исключительно на законных основаниях. Соответственно, у КНП "1 ТМО г. Львова "Филиал "Больница Святой Анны" нет оснований предоставлять ответы на вопросы 1, 4", – говорится в документе.

Какие вопросы задали журналисты. Источник: скриншот

Отметим, что в упомянутом вопросе №1 речь шла о достоверности версии событий, которую ранее в соцсетях описывала Ирина Федишин и ее муж Виталий Човник; в вопросе №4 – о том, какие именно нарушения внутренних протоколов упоминались в заявлении самого медицинского учреждения.

В частности, журналисты спросили, планирует ли учреждение обращаться в суд из-за публичных заявлений певицы и ее мужа. Сейчас у администрации такого намерения нет.

"Нет, на данный момент не планируем", – ответила Светлана Гаврилюк.

Также директор прокомментировала информацию об увольнении врача, фигурировавшей в истории с оказанием помощи артистке. По ее словам, медик оставила работу по собственной инициативе, а не в результате принудительного увольнения.

Ирина Федишин и Виталий Човн... Источник: Скриншот Развернуть

"Врач уволена с занимаемой должности согласно поданному заявлению", – указано в официальном ответе.

Напомним, в октябре Ирина Федишин потеряла дочь Веронику на 35-й неделе беременности. Причиной трагедии стала полная отслойка плаценты, вызвавшая внутреннее кровотечение. Сама певица оказалась в критическом состоянии, а во время экстренной операции медикам удалось спасти ей жизнь. При этом артистке удалили матку.

После трагедии муж Федишин Виталий Човнык публично рассказал об обстоятельствах той ночи и высказал претензии к сотрудникам больницы Святой Анны. Он утверждал, что жену долгое время не направляли в медицинское учреждение, несмотря на ухудшение ее самочувствия.

Федишин и Човнык потеряли ребенка в октябре. Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Човник обращался с жалобой в Министерство здравоохранения Украины. По его словам, в работе медицинского учреждения выявили семь нарушений. Сама больница ранее сообщала о кадровых решениях и работе над устранением недостатков.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Ирина Федишин также рассказала о переживаниях после потери дочери и объяснила, почему быстро вернулась к творчеству. Певица подчеркнула, что работа над новой песней "Боль" не означает, что она пережила трагедию или перестала грустить. Музыка стала для нее способом выразить чувства, которые сложно передать словами.