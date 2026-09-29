В коллекции Елены Зеленской появилась новая брошь за 12 500 грн: как выглядит украшение "с душой крымскотатарского наследия"

Первая леди Украины Елена Зеленская довольно часто добавляет интересные акценты к своим элегантным образам благодаря символическим брошкам, а теперь пополнила коллекцию аксессуаров. На встрече с представителями общин в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины она появилась в деловом коричневом костюме, на лацкане пиджака которого закрепила украшение от отечественного бренда Courabié. Он сохраняет в своих изделиях культурное наследие крымскотатарского народа.

На фотографиях, которые появились в Telegram-канале Елены Зеленской, видно, что она выбрала для себя брошь "Бадем", изготовленную из серебра 925-й пробы с позолотой 22 карата. Как указано на сайте бренда, стоимость такого украшения "с душой крымскотатарского наследия" составляет 12 500 гривен.

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В дизайне броши "Бадем", название которой в переводе с крымскотатарского языка означает "миндаль", использованы элементы традиционного орнамента киримли Örnek. Этот узор – язык культуры, которая пережила бури и сохранила свою красоту, а в 2021 году он даже был внесен UNESCO в список культурного наследия человечества.

Украшение Елены Зеленской, как и все остальные изделия коллекции Courabié, посвящено женской силе и культуре крымских татар. Каждый элемент броши "Бадем" имеет символическое значение: миндаль – знак молодой девушки, цветок – олицетворяет женщину в расцвете сил, а колючка служит оберегом.

Прикраса коштує 12 500 грн Источник: Скриншот

Елена Зеленская сделала украшение "с душой крымскотатарского наследия" основным акцентным элементом своего образа, поэтому из других аксессуаров надела лишь аккуратные золотые серьги. Первая леди выбрала одну из своих любимых причесок – слегка подкрутила кончики волос, а внешность подчеркнула нюдовым макияжем.

Зеленська доповнила образ си... Источник: Telegram-канал Олени Зеленської Развернуть

Отметим, что в ходе мероприятия Елена Зеленская обсудила с около 50 городскими головами реализацию реформы школьного питания. Первая леди подчеркнула, что все общины разные и уникальные, так же как и местные блюда, однако для них должно действовать одно общее условие: качество питания.

"Независимо от того, живет ли ребенок в небольшом населенном пункте или в центре города, в тылу или рядом с фронтом, он должен получать одинаково качественный обед. Поэтому важно позаботиться о качестве сразу, чтобы родителям не приходилось звонить в Госпродпотребслужбу или на правительственную горячую линию 1545 (хотя вы, уважаемые родители, со своей стороны должны знать, что можете и имеете право это сделать)", – подчеркнула Зеленская.

Олена Зеленська обговорила з... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Елена Зеленская провела важную встречу в Нью-Йорке в эффектном жакете стоимостью почти 40 тысяч гривен.