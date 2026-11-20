В Дании готовили новое покушение на рэпера Kyivstoner: подозревают причастность РФ

В Дании правоохранители сорвали предполагаемый заговор с целью убийства украинского рэпера Kyivstoner перед его запланированным концертом. В подготовке покушения подозревают двух граждан Дании, которых, по данным следствия, могла завербовать российская разведка.

Мужчин задержали незадолго до выступления артиста, которое должно было состояться 25 сентября, но позже его отменили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы судебного заседания.

В Дании задержали подозреваемых в подготовке покушения на Kyivstoner

Отмечается, что двое датчан подозреваются в том, что действовали по заданию российской разведки и готовили убийство украинского рэпера Kyivstoner. Предполагаемое покушение планировали совершить перед запланированным выступлением артиста в Дании.

Полиция сорвала предполагаемый заговор, арестовав двух мужчин незадолго до концерта, который должен был состояться 25 сентября. После задержания выступление рэпера отменили.

Во время судебного заседания оба подозреваемых отрицали какие-либо правонарушения. В то же время российское посольство в Копенгагене не сразу ответило на запрос о комментарии.

Под стражей находятся четверо мужчин

Обстоятельства, при которых правоохранители вышли на двух подозреваемых, пока остаются невыясненными. В частности, неизвестно, как именно полиция опознала мужчин, которых остановили в автомобиле с несколькими единицами оружия.

Также расследование расширилось и охватило еще двух мужчин. При этом их не обвиняют в участии в предполагаемом заговоре с целью убийства Kyivstoner.

По данным датской телекомпании, все четверо мужчин находятся под стражей еще с сентября. Какова именно была роль каждого из них в этом деле, в сообщении не уточняется.

Датские спецслужбы ранее предупреждали о вербовке Россией

В сентябре Служба национальной безопасности и разведки Дании (PET) сообщала, что Россия вербует граждан страны для помощи в планировании диверсий против датских оборонных компаний, связанных с Украиной.

В то же время пока остается неясным, каким образом российские спецслужбы, предположительно, завербовали двух датчан, подозреваемых в подготовке покушения на украинского рэпера.

Как сообщал OBOZ.UA, Kyivstoner попал в серьезную немилость в стране-агрессоре после того, как в июне Федеральная служба РФ обвинила его в причастности к организации "теракта" в Подмосковье. Россияне заявили, что смогли предотвратить атаку на военно-промышленный комплекс, которую Служба безопасности Украины якобы планировала провести с помощью FPV-дронов, ввезенных через Словакию и Польшу под видом керамической плитки. Как утверждают в ФСБ, к "теракту" привлекли граждан Молдовы и России, а Kyivstoner выступил "координатором".

На громкие обвинения рэпер отреагировал довольно неоднозначно. Kyivstoner выразил искреннее удивление, что героем резонансной истории решили сделать именно его, мол, он уже "сбитый летчик". В то же время блогер ни подтвердил, ни опроверг обвинения в причастности к организации "теракта", а вместо этого возмутился, что россияне приписали ему торговлю наркотиками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Киевстонер, уехавший из Украины после 24 февраля, "подколол" ведущего из-за украинского языка и объяснил, почему и дальше будет общаться на русском.

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