В 90-х ее знал каждый: как живет заслуженная артистка Украины Марина Одольская и почему сейчас ее не узнать

25 ноября заслуженной артистке Украины Марине Одольской исполнился 51 год. Во второй половине 90-х она была одной из самых известных поп-певиц отечественной сцены, в частности благодаря сотрудничеству с хит-парадом "Территория А", поэтому казалось, что ее имя прочно закрепится в шоу-бизнесе. Однако судьба сложилась совсем иначе, и со временем воспоминания о яркой исполнительнице остались в основном лишь в плейлистах слушателей.

В нулевых Одольская сознательно решила отодвинуть успешную карьеру на второй план и сосредоточиться на семье, но полностью музыку из своей жизни все же не вычеркнула. Как сложилась судьба артистки, читайте в материале OBOZ.UA.

Марина Одольская была звездо... Источник: instagram.com/terytoriyaa Развернуть

Марина Одольская родилась 25 ноября 1975 года в Каменце-Подольском. С самого детства она пела в хоре "Журавлик", однако посвятить юность беззаботным поискам себя, к сожалению, не смогла. Артистка столкнулась с нелегкими испытаниями – ее родители развелись, мама заболела, а нехватка денег подтолкнула ее выступать по вечерам в ресторанах.

Артистка отодвинула карьеру на задний план. Источник: instagram.com/odolskaofficial

В такой плотный график Одольская смогла втиснуть учебу, но и она завершилась совсем не идеально. Певица пропустила сессию из-за беременности и подготовки к "Червоній руті", из-за чего ее отчислили. Однако у такого поворота судьбы была и положительная сторона. В 1995 году Марина Одольская победила на "Червоній руті", позже – на фестивале "Мелодия" и получила приз в размере $4000. Эти средства она потратила на развитие карьеры, а впоследствии подписала контракт с "Территорией А".

Творчество артистки начало покорять слушателей. Треки Одольской "Твой самолет", "Мне грустно" и "Сумасшедшая" стали самыми популярными хитами и даже попадали в эфир известных телепроектов.

А вот в личной жизни певицы все складывалось не так сладко. В 18 лет она забеременела от женатого мужчины, который предлагал ей избавиться от малыша. Марина Одольская не прислушалась к такому "совету" и родила первого сына Никиту, в воспитании которого важную роль сыграла ее мама. В 2000-м она вышла замуж за певца Сергея Манека. Артисты стали родителями общей дочери Любы, но навсегда сохранить свою историю любви не смогли. Марина Одольская ушла от Сергея Манекена из-за его алкогольной зависимости.

Но со временем судьба все же улыбнулась исполнительнице, и она познакомилась со своим будущим мужем, звукорежиссером Евгением Ивановым. Сначала между ними завязались отнюдь не романтические отношения, ведь они поссорились из-за настройки микрофона на "Голосе страны", но со временем "стрела Амура" сделала свое дело. Марина Одольская и Сергей Иванов сыграли свадьбу, а позже стали родителями двоих детей.

Одольская вышла замуж за Сергея Иванова. Источник: instagram.com/odolskaofficial

Где звезда 90-х сейчас

После второго пополнения в семье артистка начала отходить от публичной жизни, чтобы больше погрузиться в материнство. Свои профессиональные навыки она начала передавать следующему поколению, преподавая вокал, в свое время работала бэк-вокалисткой и тренером на "Голосе країни", а изредка выпускала новые треки.

В геолокации профиля артистк... Источник: Скриншот Развернуть

После начала полномасштабной войны Марина Одольская переехала из Броваров в Каменец-Подольский, после чего отправилась за границу. Судя по геолокации профиля артистки в Instagram, она поселилась в Ирландии. Там Одольская продолжает преподавать вокал, иногда выступает на сцене и организует сборы в помощь Украине.

Марина Одольская кардинально сменила стиль. Источник: instagram.com/odolskaofficial

Кстати, за границей артистка заметно изменила свой стиль. Яркие волосы и макияж, которые были частью ее образа на пике популярности, артистка оставила в прошлом, а вместо этого сосредоточилась на более элегантном имидже.

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