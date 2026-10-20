В 34 года умерла экс-девушка Джастина Бибера, которая родила 9 месяцев назад: причина трагедии и почему модель провела последние дни в больнице

В возрасте 34 лет оборвалась жизнь австралийской модели Сахары Рэй, у которой ранее был кратковременный роман с певцом Джастином Бибером. Она умерла в больнице почти через девять месяцев после того, как впервые стала мамой дочери Сноу.

Печальную новость сообщила семья модели в комментарии таблоиду TMZ. Как говорилось в заявлении, она ушла из жизни, находясь в окружении близких.

Сахара Рэй скончалась в 34 года. Источник: instagram.com/sahara_ray

Сначала близкие Сахары Рей решили не вдаваться в подробности трагедии, однако издание Daily Mail выяснило, что она умерла в результате передозировки фентанилом – анальгетиком, который используют для борьбы с сильной болью. По данным источника, вечером в пятницу, 16 октября, модель срочно доставили в больницу и подключили к аппарату искусственного поддержания жизни. Через несколько дней семья Сахары Рей приняла тяжелое решение – отключить ее от этого оборудования.

Стоит отметить, что последние несколько лет жизни были для модели довольно непростыми. В декабре 2021-го она откровенно призналась, что страдает от наркотической зависимости. Тогда Сахара Рей была твердо намерена избавиться от пагубной привычки, поэтому прошла 30-дневную программу в реабилитационном центре.

Следующий "удар" судьбы ждал модель в 2024 году. Врачи диагностировали у нее редкое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует периферические нервы, – синдром Гийена-Барре. Болезнь у Сахары Рей обнаружили после того, как ее сбил пьяный водитель. Как рассказывала модель, после аварии она оказалась парализована от верхней части бедер до кончиков пальцев ног. Из-за этого она была вынуждена передвигаться в кресле колесном.

Со временем Сахара Рэй начала приходить в себя, а в ее соцсетях появлялось все больше снимков с фотосессий. Уже в январе 2026 года она сообщила радостную новость: родила девочку от любимого мужчины, личность которого всегда держала в тайне.

Модель стала мамой в январе 2026 года. Источник: Скриншот

Сахара Рей родилась в семье агента по недвижимости Гретхен Бах и профессионального серфера Тони Рэя. В детстве она пошла по стопам отца, занимаясь спортом, однако в более зрелом возрасте решила посвятить себя сфере моды.

Сахара Рей привлекла к себе... Источник: instagram.com/sahara_ray Развернуть

Сахара Рэй привлекла внимание широкой аудитории в 2016 году, когда появились слухи о ее отношениях с Джастином Бибером. Знаменитостей сфотографировали вместе во время отпуска на Гавайях, а затем они сами поделились несколькими совместными снимками. Отношения между ними продлились недолго. Позже Сахара Рей оказалась в центре внимания благодаря откровенным фото и собственному бренду купальников.

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