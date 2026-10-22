"Эта песня появилась слишком вовремя". Артем Пивоваров разорвал сердца украинцев новым хитом

Заслуженный артист Украины Артем Пивоваров представил работу "Мій рід", которая открыла кардинально новое измерение его музыкальной вселенной и в очередной раз продемонстрировала отсутствие страха выходить за рамки привычного звучания. Глубокая композиция рассказывает о наследии и корнях нашего народа, а также служит напоминанием о невидимой силе, объединяющей поколения сквозь века.

Важный смысл трека еще больше раскрывает клип, ведь его концепция посвящена 12 выдающимся родам Украины. Премьера видеоработы состоялась на платформе YouTube и за несколько часов произвела фурор в сети.

Песня "Мій рід" показывает, что наши корни – это основа, которая формирует новые поколения, передавая дух и память рода. Мы продолжаем этот путь, оставляя собственный след и создавая то, что когда-нибудь так же станет наследием для следующих поколений.

Артем Пивоваров представил трек "Мій рід". Источник: Пресс-служба

Визуальная концепция клипа на композицию сочетает "живые" кадры с инфографическими вставками, посвященными 12 выдающимся родам Украины, которые охватывают полторы тысячи лет истории и представляют разные сферы, в которых украинцы создали что-то свое. Легендарные личности рассматриваются через призму среды, которая способствовала их становлению.

В клипе использованы исторические элементы. Источник: Скриншот

Фрагменты с Артемом Пивоваровым и музыкантами, снятые в лесу, служат метафорой корней и преемственности поколений, тогда как карьер символизирует первобытную силу и закалку, прорастающую сквозь род. Между "живыми" кадрами зрители видят исторические вставки: родословные деревья, гербы, архивные фото и документы выдающихся украинских семей. Внимание плавно смещается с конкретных персон на феномен среды Франко, Косачей, Лысенко, Симиренко и других, чье наследие стало неотъемлемой частью истории и культуры нашего народа.

Визуальная концепция клипа в... Источник: Пресс-служба Развернуть

Все 12 родов, которые появились в клипе, объединяет одно – они передавали следующему поколению не только фамилию, но и дело, преодолевая запреты и преследования, с которыми сталкивались в разные времена.

"В каждом из нас живет голос тех, кто был до нас. Наш род – это корни, которые держат нас, и бесконечный поток энергии, придающий силы. Эта неразрывная связь объединяет поколения, питает и оберегает. Жизнь – своеобразная эстафета сквозь время: мы принимаем ее от предков, вырастаем, словно цветы из зерен, тянемся к свету и передаем дальше. И, возможно, наш самый большой след – это новое, что будет создано и продолжит жить после нас", – описал композицию Артем Пивоваров.

В новой песне Пивоваров расс... Источник: Пресс-служба Развернуть

Работа "Мій рід" мгновенно тронула сердца украинцев. Люди не скрывали восхищения тем, что в своем творчестве Пивоваров затрагивает такие важные темы, и отмечали, что он представил трек как никогда вовремя:

"Это что-то невероятное. Не просто песня, а напоминание о том, кто мы, откуда наши корни и сколько всего прошел наш народ. До мурашек и слез. Украинский род был, есть и будет!".

"Даруй новые жизни во имя тех, кто их отдал". Сердце на куски".

"Эта песня появилась очень вовремя. Она поднимает дух, напоминает о том, что борьба продолжается, и нам нельзя ныть, сеять уныние и панику. И действительно, каждый из нас каждое мгновение оставляет свой след, а черновика жизни не существует. Спасибо за текст, спасибо за нерв, спасибо за ваш труд. Итак, боремся – поборем. Спасибо, Артем, за творчество".

"Это точно еще один гимн несокрушимости. Песня и клип не только очень крутые, но и поучительные. С такими талантливыми людьми мы точно оставим достойный след для будущих поколений. Обязательно выстоим и победим".

"Это слишком мощно, чтобы просто послушать один раз... Поэтому, как всегда, на повторе".

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Пивоваров покорил сеть новым хитом. Источник: Скриншот

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