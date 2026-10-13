"Это скорее рубашка для брачной ночи": свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть
Свадебное платье Елены Шопте...
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
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Украинская хореограф Елена Шоптенко опубликовала новые фото в одном из своих свадебных нарядов, который вызвал споры в соцсетях. Танцовщица позировала в белом платье от украинского бренда BEVZA, который любят голливудские звезды, с очень глубоким декольте и необычной фатой посреди заросшего водоема.
Одни подписчики восхитились ее внешним видом, другие же сравнили наряд с рубашкой для брачной ночи и раскритиковали место для фотосессии. На самом обсуждаемом снимке Шоптенко стоит в деревянной лодке на фоне высокого камыша и воды, покрытой зеленой ряской.
Свадебное платье Шоптенко.
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
Ее платье из легкой белой ткани имеет открытые плечи и глубокий V-образный вырез, украшенный объемным элементом в форме косы. Образ дополняет длинная фата, похожая на платок, которая спадает с головы вдоль лица и плеч.
В подписи к серии фотографий танцовщица объяснила свой выбор фаты, упомянув одну из версий ее происхождения.
Танцовщица объяснила свой выбор фаты.
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
Танцовщица объяснила свой выбор фаты.
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
"По одной из версий, в Древнем Риме она должна была защищать от зла. Получается, я интуитивно решила, что лишняя защита не помешает", – пошутила хореограф.
По словам Шоптенко, в этом наряде она "еще никогда не чувствовала себя настолько магнетичной". Более того, танцовщица планирует носить платье в повседневной жизни.
Платье Шоптенко.
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
Однако не все пользователи оценили замысел фотосессии. В Instagram часть подписчиков назвала образ красивым и необычным, а другие раскритиковали крой платья и локацию.
"Первое фото просто ужас", – написала одна из пользовательниц.
"Платье – чтобы прогуляться ночью где-нибудь по пляжу, на фоне моря и звезд. Не для свадьбы", – поделился мнением другой комментатор.
Комментарии в Instagram.
Источник: скриншот
Комментарии в Instagram.
Источник: скриншот
Некоторые считали, что массивная коса на декольте слишком грубо сочетается с легкой тканью и визуально изменяет пропорции фигуры. Другие же обратили внимание на водоем и лодку, которые, по их мнению, не слишком подходят для свадебной фотосессии.
Танцовщица планирует носить...
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
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В Facebook под аналогичной публикацией также развернулась дискуссия. Некоторые пользователи предположили, что фотограф намеренно создал неоднозначную атмосферу снимков, тогда как другие назвали съемку гармоничной и оригинальной.
"Это скорее рубашка для брачной ночи, а уж никак не свадебное платье", – написала одна из комментаторов.
Комментарии в Facebook.
Источник: скриншот
В то же время нашлись и те, кто поддержал хореографку и призвал не оценивать ее выбор исходя из собственных представлений о том, какой должна быть невеста.
"Классная идея с фатой. Удачи в семейной жизни!" – отметила пользовательница.
Комментарии в Facebook.
Источник: скриншот
Совсем недавно Елена Шоптенко столкнулась с критикой после новости о третьем браке. Танцовщица рассказала, что получала сообщения от людей, которые упрекали ее за количество браков и утверждали, что она якобы "морочит мужчинам голову".
Хореограф не стала молчать в ответ на упреки. Она подчеркнула, что не стесняется третьего брака и сама решает, как строить личную жизнь. По словам Шоптенко, она благодарна себе за смелость вновь сказать "да" любви и новому этапу жизни.
Она подчеркнула, что не стес...
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
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Как сообщал OBOZ.UA, избранником танцовщицы стал австриец Кристиан. Пара поженилась 23 сентября 2026 года в старинном замке Schloss Hagenberg в Австрии. Для Шоптенко этот брак стал третьим: ранее она была замужем за танцором Дмитрием Дикусаром и предпринимателем Алексеем Ивановим, от которого у нее есть сын.
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