"Этот город сейчас не для детей": Дмитрий Монатик ответил, планирует ли вывезти детей и жену из Киева

Украинский певец Дмитрий Монатик честно признался, планирует ли вывезти жену Ирину и трех сыновей – Даниила, Платона и Леона – из Киева на фоне серьезного ухудшения ситуации с безопасностью. Артист не стал скрывать, что усиление обстрелов столицы со стороны России все чаще заставляет его и любимую обсуждать не лучшие условия жизни детей, однако окончательного решения они пока не приняли.

Знаменитость надеется, что скоро ситуация изменится, но пока, к сожалению, жители Киева оказались в условиях, в которых уже не один год живут люди в прифронтовых регионах. Об этом он заговорил в проекте "Тур Зірками".

"Я много гастролирую в Запорожье, Днепре, Сумах и понимаю, как живут люди. А сейчас это пришло в Киев… То, как живет Киев последний месяц, так другие города жили постоянно. Это очень сложно. Я, как отец, очень сильно волнуюсь за детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, думаем, надеемся на какие-то улучшения. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мыслей", – поделился исполнитель.

Дмитрий Монатик волнуется за... Источник: Скриншот Развернуть

По словам Дмитрия Монатика, разговоры о переезде из Киева даются их семье особенно болезненно, учитывая, что столица имеет для каждого из них особое значение. Но все же стремление обеспечить детям безопасность он всегда ставит на первое место.

"Мы обожаем Киев. Лучшего города я не знаю. Это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь невероятно сложно. Этот город сейчас не для детей", – подытожил артист.

Семья артиста еще не приняла... Источник: instagram.com/monatik_official Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирина Сопонару, которая уволилась из "Квартала", заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем.