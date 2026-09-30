"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков

Украинская певица Ирина Федишин, которая беременна в третий раз, раскрыла пол будущего ребенка. 39-летняя артистка вместе с мужем Виталием Човником и двумя сыновьями устроила гендер-пати и узнала, что в их семье скоро появится девочка.

Этим особенным моментом Федишин поделилась в Instagram. Супруги вместе с детьми одновременно открыли огнетушители с цветным дымом, и оттуда хлынул дым розового цвета. Так стало известно, что певица и ее муж ждут дочь.

"Это Божье благословение. Мы безмерно счастливы и благодарим Бога за этот подарок", – написала Ирина Федишин в подписи к видео.

Виталий Човник также подготовил для беременной жены сюрприз – подарил ей большой букет белых роз.

Для Федишин и Човника будущая дочь станет третьим ребенком. Супруги уже воспитывают двух сыновей – Юрия, родившегося в 2011 году, и Олега, появившегося на свет в 2015-м.

Федишин дізналася стать дитини Источник: скриншот

О третьей беременности певица сообщила 19 августа.

"Скоро наша семья пополнится. Не верится, что я переживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", – поделилась артистка.

Ирина Федишин и Виталий Човник поженились 29 июля 2006 года, когда певице было 19 лет. В этом году супруги отметили 20-летие брака. Муж артистки также является ее продюсером, поэтому они много лет работают вместе.

Чоловік вручив їй великий букет білих троянд. Источник: скриншот

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