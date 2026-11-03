Трагедия на концерте во Львове. Внезапно умерла певица и администратор Львовской филармонии: подробности

Внезапно ушла из жизни солистка группы "Крайняя хата" Иванна Ткачик. Сердце певицы, которая занимала должность администратора Львовской национальной филармонии, остановилось в 60 лет во время концерта саксофониста Олега Баланко.

О трагедии музыкант сообщил на личной странице в Facebook. 2 ноября Иванна Ткачик пришла на шоу во Львовский дом офицеров в качестве зрительницы, и уже в начале мероприятия ей стало плохо. Медики, присутствовавшие в зале, пытались оказать артистке помощь, но, к сожалению, вернуть ее к жизни так и не удалось.

Иванна Ткачик умерла в 60 лет. Источник: Скриншот

"Мне трудно охарактеризовать свое душевное состояние: отчаяние, безысходность, невосполнимость утраты. Музыкальное сообщество потеряло прекрасную артистку, замечательного организатора, очаровательную женщину Иванну Ткачик. Действительно внезапная смерть на моем концерте. Хотя я пишу эти строки в полном сознании, трудно найти слова. Да и спасут ли они? Единственное, что можно сказать, так это что настоящая артистка умерла в кресле концертного зала без мучений и страданий. Бог забрал ее на концерте", – написал Баланко.

Как сообщили изданию ZAXID.NET во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, реанимационные действия с применением автоматического наружного дефибриллятора проводили артистке очевидцы трагедии, а затем бригада "скорой". Борьба за жизнь Иванны Ткачик продолжалась больше получаса, однако положительного результата не принесла.

Из анамнеза солистки "Крайней хаты" стало известно, что у нее были проблемы со здоровьем. Певица страдала аритмией сердца и принимала необходимые лекарства.

Артистку пытались реанимиров... Источник: facebook.com/lvivphilharmonic Развернуть

Смерть Иванны Ткачик стала невосполнимой потерей для Львовской национальной филармонии. Почтив память артистки, коллеги отметили, что она отдала учреждению культуры более 35 лет жизни и дарила заботу каждому члену коллектива.

С 1991 года Иванна Ткачик была солисткой трио "Крайняя хата". Коллектив сосредоточил свою творческую деятельность на исполнении украинских народных, эстрадных и авторских песен.

Иванна Ткачик была солисткой... Источник: facebook.com/lubov.fito Развернуть

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