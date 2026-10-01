Том Круз, который дружил с принцессой Дианой, вспомнил об их закрытых встречах и дал оценку браку Уильяма и Кейт Миддлтон

64-летний актер Том Круз публично похвалил принца Уильяма за выбор Кейт Миддлтон в жены и назвал супругов Уэльских "харизматичными" и "элегантными". Голливудский актер, который много лет знаком с британской королевской семьей, также вспомнил свои закрытые встречи с покойной принцессой Дианой и ее старшим сыном.

После премьеры фильма "Диггер", где Круз составил компанию принцессе и принцу Уэльским, актер в интервью Extra признался, что ему было интересно наблюдать за реакцией супругов на фильм. Знаменитость назвал их "харизматичными" и "элегантными", а решение Уильяма жениться на Кейт Миддлтон – "разумным".

Rруз склав компанію принцесі... Развернуть

В то же время Круз рассказал о своих давних встречах с покойной принцессой Дианой, с которой познакомился еще в начале 1990-х. Актер вспомнил ее визит на съемочную площадку первой "Миссии невыполнимой" вместе с юным Уильямом.

По словам Круза, тогда принцесса произвела на него особое впечатление, а впоследствии он заметил схожие черты в ее сыне и Кейт Миддлтон.

Особенно актер отметил принцессу Кейт. Он похвалил ее чувство юмора, назвал умной и веселой, а также обратил внимание на ее образ на премьере.

Том Круз, Ніколь Кідман і пр... Развернуть

"У нее прекрасное чувство юмора, невероятное чувство юмора. Я имею в виду, что она, очевидно, очень умная и веселая... Они такие харизматичные и такие элегантные. А то платье, которое она надела? Потрясающее, абсолютно потрясающее", – сказал Круз.

После этого актер обратился к принцу Уильяму, фактически прокомментировав его выбор супруги. Улыбнувшись, он сказал: "Уильям хорошо справился. Молодец. Умный выбор".

Круз знаком с королевской семьей еще со времен жизни принцессы Дианы. В 1992 году он вместе с тогдашней женой Николь Кидман встретился с принцессой на премьере фильма "Далеко-далеко" в Лондоне. Пять лет спустя актер и Кидман присутствовали на похоронах Дианы в Вестминстерском аббатстве.

Том Круз був на похороні принцеси

Однако была и другая встреча, о которой Том Круз рассказал лишь спустя много лет в интервью с Лораном Делауссом. Принцесса Диана приезжала на съемочную площадку первой "Миссии невыполнимой" вместе с принцем Уильямом, который тогда был еще ребенком.

Актер назвал ее "блестящей и умной женщиной" и сказал, что знакомство с ней было для него "радостью".

"Она была как Уильям и Кейт: доступная, простодушная", – сказал актер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где похоронили принцессу Диану и почему ее могила оказалась на острове посреди озера.